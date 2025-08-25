Тӱҥ паша – калыкым аралаш

Регионым вуйлатыше Юрий Зайцев республикысе Терроризм ваштареш комиссий ден Оперативный штабын заседанийыштым пырля эртарен.
Погынышо-влак Шинчымаш кече да сайлымаш годым лӱдыкшыдымылык шотышто мерым ыштыме, тыгак транспорт инфраструктурыш пурышо посна объектлаште да транспортышто лӱдыкшыдымылык шотышто каҥашеныт. Эше ик кӱлешан йодыш тунемме верлам терроризм ваштареш аралыме шотышто лийын. Профилактике пашам организоватлаш исполнительный да верысе кучемласе орган-влакын должностной лицаштым профессионально ямдылыме дене кылдалтше йодышым тарватыме. «Республиклан кӱлешан мероприятийым штатный режим почеш эртараш, тыгодым калыкым аралаш чыла йӧным ыштышаш улына», – палемден Марий Элым вуйлатыше.
Заседанийыште лишыл кечыласе мер-политике событий-влак жапыште калыкын лӱдыкшыдымылыкшӧ дене кылдалтше профилактике паша радамым, тыгак образований да транспорт инфраструктурын объектлаштым аралыме шотышто ончыкылык задаче-шамычым палемденыт.
