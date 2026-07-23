Сынышт денат, койышышт денат ӧрыктарат

Йошкар-Оласе Ботанический садыште шиште урлыклан шотлалтше кишке кайыкат (вертишейка обыкновенная) ила.
Тыгай лӱмжым почшо кишке гай кужурак улмылан кӧра пуэныт. Тудо телылан шокшо велыш чоҥешта. Тӱжвал сынже поснак ойыртемалтше, камуфляж чиян пыстылжылан кӧра тушман деч шылын кертеш. Мутлан, лишайник дене леведалтше укшышто тудым шекланен шукташыжат огеш лий. Шиште дене таҥастарымаште пушеҥгым ок перкале, кочкышым погаш пижедылше йылмыжым кучылтеш. Но эн ӧрыктарышыже койышыштыжо: тушманым лӱдыкташ манын, тудо трук шӱйжым шуялта да вуйжым пӱтыркала, тидын годым кишке гай чушла.
Куку гаяк пыжашым ок опто. Пӧрткайык гай изирак кайык-влакым пыжашышт гыч поктен луктеш да тушан илаш вераҥеш.
«Кугу Какшан» заповедникыште ойыртемалтше вес кайык ила, козодой маналтеш (снимкыште). Тудо йӱдым утларак чолга лиеш. Мемнан кундемыш насекомый-влакын чот пошымышт годым гына толын шуэш. Тӱҥ шотышто пӱнчерыште да пожар эртен кайыме верлаште илаш кодеш. Йӱдым кайык маска семынрак йӱклана. Чоҥештылмыж годым шулдыржын йӱкшӧ огешат шокто. Йӱдымак ты кайык-влак утларакше насекомый шуко улмо кугорно ӱмбалне чоҥештылыт. Санденак южгунам асфальтыш тӱшкан шинчыт да машина йымакат логалыт.
Тидын нерген «Кугу Какшан» заповедникын кугурак шанчыеҥже Геннадий Богданов палдара. Шукерте огыл ты кайык игым луктын. Кызытеш нуно огыт чоҥештыл, но воктекышт лишемме годым изиштат туге чушлат да умшаштым чот почыт, тушко изи азан кидшат пура.
Геннадий Богдановын фотожо.