УВЕР ЙОГЫН

Спецоперацийлан пӧлеклалтше ончер

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

29 январьыште Марий Эл Кугыжаныш архивыште «Чужие и СВОи. Обличия и лица» выставкым торжественно почыт.
Тудо специальный военный операцийлан пӧлеклалтеш. Ончер проектым российысе историй обществе «История Отечества» фондын тӱвыра инициативе Президент фондын полшымыж дене ыштыме.

Экспозицийыш 250 арверым чумырымо. Нуно украин национализмын шочмо историйже, Донбассыште илыше калыкын геноцидше да Православийым шыгыремдымаш нерген каласкалат. Экспозицийын ужашыже-влак спецоперацийыште европысо эл-влакын участвоватлымыштым ончыктат, элнан боецше, военный корреспондентын, медик да священник-влакын лӱддымылыкыштым ончыктат.

Ойыртемалтше экспонат-влак радамыште Курский областьын утарыме кундемлаштыже мумо украин FPV-дрон ден БПЛА-влакын образецышт, саргурал ден боеприпасын ужашышт,молат.
Выставке 5 март марте пашам ышташ тӱҥалеш.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

«Кугу Какшан» грантым налеш

«Кугу Какшан» заповедник Марий Эл Республик вуйлатышын грантшылан конкурсышто республик кӧргысо туризм областьыште шке проектше дене сеҥышыш лектын.  Тудын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Энергийым ситарат, полышым пуат

Энергетике Энергийым ситарат, полышым пуат Советский посёлкышто Республик ЭнергоФРОНТын паша совещанийже эртен. Тушто Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже С.Воронцов, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Тек палат: нуно шкетын огытыл!

  Тенийысе «Российысе школ шошо» фестивальыште шым самырык участник усталык номерыштым специальный военный операцийын геройжо-влаклан пӧлеклен.  Кажне выступлений – лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий