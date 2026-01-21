Спецоперацийлан пӧлеклалтше ончер

29 январьыште Марий Эл Кугыжаныш архивыште «Чужие и СВОи. Обличия и лица» выставкым торжественно почыт.

Тудо специальный военный операцийлан пӧлеклалтеш. Ончер проектым российысе историй обществе «История Отечества» фондын тӱвыра инициативе Президент фондын полшымыж дене ыштыме.

Экспозицийыш 250 арверым чумырымо. Нуно украин национализмын шочмо историйже, Донбассыште илыше калыкын геноцидше да Православийым шыгыремдымаш нерген каласкалат. Экспозицийын ужашыже-влак спецоперацийыште европысо эл-влакын участвоватлымыштым ончыктат, элнан боецше, военный корреспондентын, медик да священник-влакын лӱддымылыкыштым ончыктат.

Ойыртемалтше экспонат-влак радамыште Курский областьын утарыме кундемлаштыже мумо украин FPV-дрон ден БПЛА-влакын образецышт, саргурал ден боеприпасын ужашышт,молат.

Выставке 5 март марте пашам ышташ тӱҥалеш.