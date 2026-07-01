Шоктымо йӱлам шымлат

Марий Элыште «Марий калыкын кӱсле дене шоктымо йӱлаже» медиаконтентым ыштыме дене кылдалтше фольклор экспедицийын икымше этапше мучашлалтын.
Экспедицийын маршрутшо Курыкмарий округ, Козьмодемьянск да Йошкар-Ола гоч эртен. Участник-влак кум кече жапыште лӱмлӧ кӱслезе Фаина Викторовна Эшмякова, тудын тунемшыже-влак, ты семӱзгарым ыштыше Николай Алексеевич Смирнов дене вашлийыныт да сюжет-влакым чумыреныт.
Проект Россий Федерацийын Тӱвыра министерствыжын полшымыж дене илышыш шыҥдаралтеш. Тудын тӱҥ шонымашыже – кӱслем тоштер экспонат семын огыл, а «чонан», кучылтмо семӱзгар семын ончыкташ да кугезына-влакын йӱлаштым, тудын дене шоктымо усталыкым шуен толшо мастар еҥ-влак дене палдараш. Съемочный группын войзен налме сюжетлам варажым фильмым ышташ кучылтыт.
2022-2025 ийлаште В.Д.Поленов лӱмеш кугыжаныш Российысе калык усталык рӱдер фольклорым шымлыше шанчызе-влак дене пырля 58 экспедицийым эртарен да материальный огыл этнотӱвыралан шотлалтше 130 объектым рашемден.
Республикысе Калык усталык да тӱвыра ден каныме паша шотышто шанче- методике рӱдер деч налме фото.