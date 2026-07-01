ФОЛЬКЛОР

Шоктымо йӱлам шымлат

Светлана Носова Комментарий Материалым 46 гана онченыт

Марий Элыште «Марий калыкын кӱсле дене шоктымо йӱлаже» медиаконтентым ыштыме дене кылдалтше фольклор экспедицийын икымше этапше мучашлалтын.

Экспедицийын маршрутшо Курыкмарий округ, Козьмодемьянск да Йошкар-Ола гоч эртен. Участник-влак кум кече жапыште лӱмлӧ кӱслезе Фаина Викторовна Эшмякова, тудын тунемшыже-влак, ты семӱзгарым ыштыше Николай Алексеевич Смирнов дене вашлийыныт да сюжет-влакым чумыреныт.

Проект Россий Федерацийын Тӱвыра министерствыжын полшымыж дене илышыш шыҥдаралтеш. Тудын тӱҥ шонымашыже – кӱслем тоштер экспонат семын огыл, а «чонан», кучылтмо семӱзгар семын ончыкташ да кугезына-влакын йӱлаштым, тудын дене шоктымо усталыкым шуен толшо мастар еҥ-влак дене палдараш. Съемочный группын  войзен налме сюжетлам варажым фильмым ышташ кучылтыт.

2022-2025 ийлаште В.Д.Поленов лӱмеш кугыжаныш Российысе калык усталык рӱдер фольклорым шымлыше шанчызе-влак дене пырля 58 экспедицийым эртарен да материальный огыл этнотӱвыралан шотлалтше 130 объектым рашемден.

Республикысе Калык усталык да тӱвыра ден каныме паша шотышто шанче- методике рӱдер деч налме фото.

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО СЫМЫКТЫШ ТЕАТР ФОЛЬКЛОР

«Йоча-влаклан марий теле

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын тӱҥалтышыж почеш Йошкар-Олаште тыгай проект илышыш пурталтеш. Фестиваль 21 декабрь гыч У ий каныш лудаш…
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО ФОЛЬКЛОР ЭСТРАДЕ

Тек йоргыктен йога торашке «Ший памаш»

25-27 ноябрьыште Йошкар-Олаште «Ший памаш» финн-угор эстраде муро фестиваль-конкурс эртаралте. Тушко Башкортостан, Татарстан, Удмуртий республикла да Марий Элын икмыняр лудаш…
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО ФОЛЬКЛОР

Пошкырт кундемын эргыже Марий Элым чапландара

Эртыше курымысо 70-80-ше ийлатше самырык специалист-влакым распределений дене тӱрлӧ верыш пашам ышташ колтеденыт. Теве, мутлан, Пошкырт вел Калтаса районысо лудаш…

Добавить комментарий