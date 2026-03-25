Шокташ кумылаҥдыше «Изи гармоньчо»

Республикысе Марий тӱвыра рӱдер нылымше гана «Изи гармоньчо» конкурсым эртарен.
Конкрус изирак ийготан-влак коклаште ты калык семӱзгарым утларак шокташ кумылаҥда. Ныл ий жапыште тидыже шинчашкак пернен. Икымше гана тудо фестиваль семын эртен гын, организаторжо Сергей Карпов варажым регион-влак кӱкшытан конкурсыш савырен да йоҥылыш лийын огыл. Таче участникше-влак кугу сценыштат шке усталыкыштым ончыктат, тӱрлӧ моло конкурслаште сеҥышыш лектыт. Икымше конкурсын сеҥышыже Пошкырт кундем гыч Иван Петраевым шке кундемыштыже веле огыл, Марий Элыштат сайын палат. Марий Турек район «Арбор тукым» калык семӱзгар ансамбльын участникше Ростислав Васинкин кодшо ийын конкурсышто гран-прим сеҥен налын. Нуно коктынат эше сайын мурат. Конкурсын кок ий почела участникше Иван Ороспаев Параньга район Кугу Пумарийын шочшыжо, СВО-што вуйым пыштыше Игорь Гориновым шарныме лӱмеш фестивальын гран-прижым налын ыле. Вес участник, Шернур район Кукнур кундем гыч Кирилл Новосёлов, Артур Ефремов лӱмеш самодеятельный автор да мурызо-влакын «Самырык чонетым тарвате» фестивальыштышт сеҥышыш лектын.
Улыт, ешаралтыт гармоньым мастарын шоктышо самырык-влак. Сценыште нуным ончен куанет. Семӱзгарыштым оҥ деч кӱшкӧ нӧлталын, туге моторын шупшыл колтат, да Параньга велысе рвезе-влак семын о-оп манын рошт-рошт тавалтен колтат, кумылым савырат веле. Кажне участниклан гармоньым кидыш налаш лач Александр Лопкин, Сергей Пакеев, Игорь Горинов, Михаил Веселов, Александр Марков гаяк уста рвезе-влак пример лийыныт. Ача-авашт семӱзгарым налын пуэныт. Очыни, санденжат гала-концерт годым калык зал тич лийын. А кузе кажныжым шокшын вашлийыныт… Тыгай конкурсын кӱлешлыкшым ончаш толшо-шамыч шкештат палемдат.
Таклан огыл участник-влакын чотыштат кушкеш. Тений нуно 30 утла лийыныт. Мо оҥайже: ӱдыр-влак ушнаш тӱҥалыныт, икмынярын гынат, рвезе-шамычлан сценыште нимат макым огыт пу.
Эшежым рӱдер кажне гана тӱҥ призлан лачшымак пеш мотор гармоньым ямдыла. Теният тыгак лие. Гран-прим гармоньчо-влак коклаште Параньга кундемысе Усола ялын шочшыжо Алексей Сунгуров (туныктышыжо Анатолий Ермаков) сеҥен нале. Тудо И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжыште тунемеш. Паледа, 10 наре семӱзгар дене шоктем мане. Тудлан шуйский гармоньым кучыктышт.
Мут толмашеш, Параньга кундемжак тугай, очыни, гармоньчо-влак шукын улыт, да самырыкшат кушкынак шога. Мутлан, Ермучаш гыч Анатолий Гордеевын вуйлатыме еш ансамбльжым сайын палат. Эргыже-влак ты конкурсышто шке мастарлыкыштым эре тергат да ойыртемалтыт.
Семӱзгарым шоктышо ансамбль-влак коклаште гран-прим Марий Турек район гыч «Арбор тукым» ансамбль сеҥен налын, нунылан музыкальный колонкым кучыктеныт. Коллективым уста ӱдыр-рвезе-влакым таптыше шкешотан апшаткудо манашат лиеш. Тудым ынде ятыр ий Герман Кутузов вуйлата. Мут толмашеш, конкурсышто ты гана Арбор вел семым йоҥгалтарышыже-влак поснак шукын лийыныт.
Ойыртемалтше гармоньчо-влакым шке гыч да наставник-влакын полшымышт дене тунемше-влак коклаште палемденыт. Мутат уке, нунымат мокталтыманак, шке ийготан-влак коклаште икымше верыш Богдан Тымбаршев, Дмитрий Волков, Игнатий Гордеев, Кирилл Щёголев да молат лектыныт.
Наставник-шамычланат поснак тауштымо шуэш: И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын туныктышыжо Анатолий Ермаковлан, еш ансамбль-влакым вуйлатыше Анатолий Гордеевлан, Татарстанысе Улисъял гыч Виктор Фёдоровлан, Пошкырт вел Сергей Зайнетдиновлан. Тунемшышт-влак тыгак призер лийыныт.
Марий тӱвыра рӱдер пеленысе «Падыраш» йоча ансамбльым вуйлатыше Эльвира Петровамат мокталтыман. Тунемшыже-влак Артем Ягодаров, Богдан Тымбаршев гармоньым шоктымаште веле огыл, мурымаштат, рӱдерын чыла мероприятийыштыжат чолган ончыктат. Мутлан, 8 ияш марте шоктышо-влак кокла гыч Арина Александрова ӧрыктарыш. Мут толмашеш, «Падыраш» ансамбль кодшо ийын гран-прим сеҥен налын ыле гын, тений икымше верыш лектын.
Тенийысе конкурсыш Пошкырт, Татарстан кундемла гыч участник-влак ушненыт. Иктыже – Улисъял гыч Федёровмыт еш ансамбль гыч Юлиан эргышт шке ийготан-влак коклаште кумшо вер дене палемдалтын, а Иван Петраев икымше верыш лектын.
Светлана Носова
Марий Тӱвыра рӱдерын воткылже гыч наме фото.