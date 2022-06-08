Шокшын саламлена, сеҥымашым тыланена

Марий Элын Калык илышым саемдыме шотышто министерствыже Социальный пашаеҥын кечыж вашеш Социальный обслуживаний аланыште профессиональный мастарлык всероссийский конкурсын республикысе йыжыҥжым иктешлен.
Конкурсын «Демографий» национальный проект дене кылдалтше 11 номинацийыштыже 27 организаций гыч 36 еҥ профессиональный мастарлыкшым терген.
Эксперт-влак номинант-шамычын кызытсе илышыште у семын пашам ыштымыштым, тыгодым сай лектышым ончыктымыштым акленыт да ойыртемалтше-шамычым ик йÿкын палемденыт:
«Неле илыш йыжыҥыш логалше йочан еш-влаклан комплексно полшымо эн сай практике» номинацийыште:
Ийготыш шудымо-шамычлан Волжский социально-реабилитационный рÿдерын педагог-психологшо Наталья Тимофеевам;
«Йочан еш-влаклан социальный сервисым вияҥдыме эн сай практике» номинацийыште:
Начар тазалыкан йоча ден подростко-влаклан Йошкар-Оласе реабилитационный рÿдерын директоржо Любовь Филимоновам;
«Начар тазалыкан йочам ончышо еш-влаклан полшымо эн сай практике» номинацийыште:
Звенигово районысо калыкым социально обслуживатлыме комплексный рÿдерын директоржо Любовь Лисовам (снимкыште);
«Илалше ийготан граждан ден инвалид-влакым ончымо эн сай практике» номинацийыште:
Козьмодемьянск оласе калыклан социально полшымо комплексный рÿдерын социальный полышым граждан-влакын мöҥгыштышт пуымо пöлкам вуйлатыше Елена Тораевалан;
«Кугурак ийготан граждан-влаклан чолга канышым организоватлыме эн сай практике» номинацийыште:
Волжский районысо калыкым социально обслуживатлыме комплексный рÿдерын социальный паша шотышто специалистше Людмила Тарасовалан;
«Социальный обслуживаний аланыште илышыш пуртымо добровольческий организацийын (волонтёрын) эн сай проектше» номинацийыште:
У Торъял районысо калыкым социально обслуживатлыме комплексный рÿдерын директоржо Галина Звягинцевам;
«Профессийыште тÿзланымылан да кужу жап лиймылан» специальный номинацийыште:
Курыкмарий районысо калыкым социально обслуживатлыме комплексный рÿдерын социальный пашаеҥже Ирина Иванушкинам;
«Идалыкын открытийже» специальный номинацийыште:
Ийготыш шудымо-влаклан Морко социально-реабилитационный рÿдерын педагог-психологшо Наталья Денисовам;
«Икшырымлык да качестве» (мöҥгыштö) специальный номинацийыште:
Морко районысо калыкым социально обслуживатлыме комплексный рÿдерын директоржо Алевтина Семеновам;
«Икшырымлык да качестве» (пелестационар формо) специальный номинацийыште:
Республикысе калыклан психолого-педагогический полышым пуымо «Доверие» рÿдерын директоржо Валентина Узиковам;
«Икшырымлык да качестве» (стационар формо) специальный номинацийыште:
«Журавушка» ийготыш шудымо-влаклан социально-реабилитационный рÿдерын директоржо Андрей Мотовиловлан.
Социальный обслуживаний аланыште профессиональный мастарлык всероссийский конкурсын республикысе йыжыҥжын кажне номинацийыштыже 1-ше верым налше участник-влак федеральный йыжыҥыш куснат. Тудым тений августышто иктешлат.
М.ИВАНОВА
Фотом «Одноклассники» социальный кыл гыч налме