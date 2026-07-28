Шочмо кундемын моторлыкшым ончыкташ йӧным почеш

Элнан кажне регионжо – тиде шкешотан историй. Тудо айдемын чурийвылышыштыже, пӱртӱс мотрлыкышто, тӱвыра поянлыкыште ончыкталтеш.
«Руш цивилизаций» X тӱнямбал фотоконкурс шочмо кундемын моторлыкшым ончыкташ да шке историйым уло эл дене пайлаш йӧным почеш.
Тений «Дом народов России» – «Россия – семья семей» ФГБУ-н у специальный номинацийжым пуртымо. Ты номинацийыште фото-влак еш династийым да шуко национальностян еш-влакым ончыктат. Кажне фото пелен еш нерген кӱчык историйым, тукым гыч тукымыш куснышо йӱла нерен возыман.
Картычкыште «Русская цивилизация» тӱнямбал фотоконкурсыш Марий Элын могай надырым пыштымыжым ончыктымо.
Фотоконкурсыш йодмашым 12 октябрь марте https://русскаяцивилизация.рус 12 сайтыште налыт.