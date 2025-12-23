Шочмо кечылан – чап лӱм

Кужэҥер районысо «Искра» ялозанлык артельым вуйлатыше Николай Поликарпов 70 ияш лӱмгечыжым палемден.
Тиде колхоз республикысе ончыл озанлык-влак коклаште ӱшанлын ошкылеш. Тыште вольык озанлыкыштат, пасу пашаштат пытартыш ийлаште сай лектышыш шуыныт. Яра кийыше шагал огыл пасум уэш шурнывечыш савыреныт, ий еда у техникым налыт, шӧр, шыл лектыш ешаралт толеш, тӱкан шолдыра вольыкым ашныме чапле комплексым чоҥеныт. Кызыт Эҥыжсола ял воктене кокымшо комплексым нӧлтат, тудым шушаш ийыште пашашке колтышаш улыт. Чыла тидыже Николай Александровичын моштен вуйлатымыжлан, ончыко ужын моштымыжлан кӧра ышталтеш.
Ял шотан Йӱледӱр илемым вияҥдымашке кугу надырым пыштымыжлан Россий Ялозанлыкын сулло пашаеҥже Николай Поликарповлан депутат-влак погынымашын пунчалже почеш «Ял шотан Йӱледӱр илемын чапланыше еҥже» чап лӱмым эн ончыч пуымо.