ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Шочмо йылме – тӱвыра поянлык

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 16 гана онченыт

 

Россий Федераций Просвещений министерствын увертарымыж почеш элна мучко школлаште шочмо йылмым тунемме шагат шотышто  вашталтыш ок лий.

Тыгодым 1-ше классыште занятийым эртарыме йӧн гына весемеш: Роспотребнадзорын йодмашыже дене келшышын урок деч ӧрдыжсо жапыште тудым эртараш 1 шагат пуалтеш. Икымше гана парт коклаш шичше йоча-влаклан тиде йӧнан манын палемденыт. Кызытлан ты шотышто темлымаш-шамычым Россий Федерацийын субъектлашкыже колтымо.

«Шочмо йылме – тӱвыра поянлыкын кӱлешан ужашыже, сандене тудым тунемаш кажнылан йӧн лийшаш. Туныктымо кышкарыште шочмо йылмым аралыме да тудлан вияҥашыже полшымо пашам ме моткоч кӱлешанлан шотлена», – палемден просвещений министр Сергей Кравцов.

Министерстве ончыкыжымат шочмо йылме-влакым тунемме системым вияҥдыме (тышке учебник-шамычым ямдылыме да педагог-влакын квалификацийыштым нӧлтымӧ пура) шотышто пашам ышташ тӱҥалеш.

Г.Кожевникова

Авторын фотожо

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Пазар ак

Палашда ушештарена: 6 августышто Йошкар-Оласе рӱдӧ пазарыште Школ пазар почылтын. Тудо 5 сентябрь марте шуйна. А тиде арнян пазарыште лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Ончыкылык инженер-влаклан – уэмдыме рӱдер

Йочам аралыме тӱнямбал кече вашеш Марий Элым вуйлатыше А.Евстифеев уэмден олмыктымо деч вара Йоча да самырык-влаклан технический усталык рӱдерым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН

«IВолгаште» вашталтыш

Тений Юл кундем федерал округысо ик эн кугу форум 23-31 июльышто лиеш. Кодшо ийын тудо тӱрыс онлайн эртен гын, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий