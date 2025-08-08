Шочмо йылме – тӱвыра поянлык

Россий Федераций Просвещений министерствын увертарымыж почеш элна мучко школлаште шочмо йылмым тунемме шагат шотышто вашталтыш ок лий.
Тыгодым 1-ше классыште занятийым эртарыме йӧн гына весемеш: Роспотребнадзорын йодмашыже дене келшышын урок деч ӧрдыжсо жапыште тудым эртараш 1 шагат пуалтеш. Икымше гана парт коклаш шичше йоча-влаклан тиде йӧнан манын палемденыт. Кызытлан ты шотышто темлымаш-шамычым Россий Федерацийын субъектлашкыже колтымо.
«Шочмо йылме – тӱвыра поянлыкын кӱлешан ужашыже, сандене тудым тунемаш кажнылан йӧн лийшаш. Туныктымо кышкарыште шочмо йылмым аралыме да тудлан вияҥашыже полшымо пашам ме моткоч кӱлешанлан шотлена», – палемден просвещений министр Сергей Кравцов.
Министерстве ончыкыжымат шочмо йылме-влакым тунемме системым вияҥдыме (тышке учебник-шамычым ямдылыме да педагог-влакын квалификацийыштым нӧлтымӧ пура) шотышто пашам ышташ тӱҥалеш.
Г.Кожевникова
Авторын фотожо