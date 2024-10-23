Шочмо эл да йӧратыме паша нерген

Медсестра-влакын россий ассоциацийышт Санкт-Петербургышто эртыше «Новые вызовы – новые возможности» всероссийский конгресслан ямдылалтмыж годым медсестра-шамычын почеламутышт негызеш «От слова доброго стнановится теплее» книгам луктын.
Книгашке Российын тӱрлӧ регионыштыжо илыше 33 авторын почеламутшым пуртымо. Нунын коклаште Шернур районысо рӱдӧ больницын акушеркыже Наталья Басова ден Л.И.Соколова лӱмеш Йошкар-Оласе йоча больницын восстановительный медицине отделенийжын медсестраже Татьяна Павлованат произведенийышт шке верыштым муыныт.
Шочмо кундем да пӱртӱс, йӧратыме профессий, родо-тукым да лишыл йолташ нерген возымо почеламут корно-влак книгам лудшо кажне еҥын шӱм-чонышкыжо логалыт.
М.ИВАНОВА
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо