УВЕР ЙОГЫН

Шочмо эл да йӧратыме паша нерген

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

Медсестра-влакын россий ассоциацийышт Санкт-Петербургышто эртыше «Новые вызовы – новые возможности» всероссийский конгресслан ямдылалтмыж годым медсестра-шамычын почеламутышт негызеш «От слова доброго стнановится теплее» книгам луктын.

Книгашке Российын тӱрлӧ регионыштыжо илыше 33 авторын почеламутшым пуртымо. Нунын коклаште Шернур районысо рӱдӧ больницын акушеркыже Наталья Басова ден Л.И.Соколова лӱмеш Йошкар-Оласе йоча больницын восстановительный медицине отделенийжын медсестраже Татьяна Павлованат произведенийышт шке верыштым муыныт.

Шочмо кундем да пӱртӱс, йӧратыме профессий, родо-тукым да лишыл йолташ нерген возымо почеламут корно-влак книгам лудшо кажне еҥын шӱм-чонышкыжо логалыт.

М.ИВАНОВА

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Фестиваль: Марий гармонист-влак чылалан келшеныт

14 гыч 16 сентябрь марте Киров ола воктенысе каныме базыште гармонист-влакын «Вятские-хватские» фестивальышт эртен. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Идалыклан ик гана, но кажне ийын

Чодыра озанлык пашаеҥ-влакын профессиональный пайремышт тений 15 сентябрьлан логалеш. Тудын вашеш Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ТӰНЯ УВЕР ЙОГЫН

Толза, мемнан кудышкат пурыза!

«Кудо – еш аралтыш» кудо фестивальыш Марий Элысе 13 район да Поса ял (Киров кундем Уржум район) ушненыт. Жюрилан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий