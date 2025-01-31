Школым уэмдыме, тӱвыра рӱдер – жаплан келшыше

Регионым вуйлатыше Юрий Зайцев Звенигово район Красногорский посёлкышто капитально олмыктымо кок объектыште – 1-ше №-ан школ ден Каныме да тӱвыра рӱдерыште – лийын.

Россий Герой В.И.Шарпатовын лӱмжым нумалше тунемме верым «Образованийын школ системыже» федеральный программе почеш уэмдыме, тидлан 155,7 миллион теҥге ойыралтын. Капитально олмыктымо паша 2024 ий майыште тӱҥалын: инженер коммуникацийым, оралтын тӱжвал сынжым, леведышым, пӧлем-шамычым да школ йырысе кумыдыкым уэмдыме. Кабинетлаш кызытсе жаплан келшыше оборудованийым, мебельым вераҥдыме. Тунемме верысе кумдыклам «Школа мечты» федеральный проект почеш келыштарыме: кажныжын шке тематикыже уло, фото да плакат-шамыч дене сӧрастарыме.

«Тыгай объектыште лийме поро йӱлашке савырнен. Президентна Владимир Владимирович Путинын образований объектлам уэмден вияҥдыме дене кылдалтше программыжлан кӧра школ уэмдалтын», – каласен Марий Элым вуйлатыше да ешарен: тунемме верлам капитально олмыктымо паша умбакыже «Молодёжь да йоча-влак» у нацпроект почеш шуйна, тыгодым тудо йочасад-шамычымат авалта.

2023-24 ийлаште палемдыме школышто технологий профилян класс почылтын. Юл кундем кугыжаныш технологий университетын Волжскысо филиалже дене вашкылым пеҥгыдемдыме: 10-шо да 11-ше класслаште тунемше-влак машиностроений, кӱртньым обрабатыватлыме производство технологий дене практикым «Электродвигатель» заводын мастерскойлаштыже эртат. Школ «Профессионал ончыкылыкын конструкторжо» профориентаций дене республикысе инноваций площадкылан шотлалтеш, ӱмаште тыште ешарыш образованийым пуаш «Кушмо точко» рӱдер почылтын.

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Красногорский посёлкысо уэмдыме Каныме да тӱвыра рӱдерым капитально олмыкташ республикым вуйлатышын решенийже почеш Марий Эл правительствын резерв фондшо 46,7 миллион утла теҥге ойыралтын. Тиде окса дене оралтым тӱжвачынат кӧргыж гычат уэмдыме, тыгак леведыш ден инженер коммуникацийым вашталтыме, пырдыжын аварийныйлан шотлалтше ужашыжым олмыктымо.

Тидын деч посна ӱмаште рӱдерлан Кино фонд деч 9 миллион теҥге кугытан полышым пуэныт. Тудо кызытсе жаплан келшыше цифр кинопроекций да йӱк оборудованийым налаш, ончышо-влакын залышкышт кресле-шамычым налаш йӧным ыштен.

Рӱдерыште лиймыж годым Юрий Зайцев каласен:

«Тиде оралте, чаманен каласыман, сӱмырлашат тӱҥалын ыле. Тыгай марте шуаш огыл манын, реконструкций пашам жапыштыже ыштыман ыле. Кызыт ончальым – йӧршеш вес паша, сайын олмыктымо. Тыгай вер чынжымак тӱвыра-каныме рӱдер гай лийшаш, еҥ-влаклан усталык але спорт занятийлаш, оҥай фильмым ончаш кошташышт сай йӧн лийшаш. Калыклан чыла тиде моткоч кӱлеш».

Звенигово районышто паша дене миен коштмыж деч вара регионым вуйлатыше совещанийым эртарен, тушто кундемыште вашлиялтше ик эн пӱсӧ йодыш-влаклан тӱткышым ойырен. Нуныжо тӱвыра тӧнежым олмыктымо, образований, автомобиль корно, вӱд пуымо системе, аварийныйлан шотлалтше пӧрт-влак дене кылдалтыныт.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен

Денис Речкинын фотожо