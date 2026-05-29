Кучемыште

Школым уэмдат, паркым тӱзатат

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 12 гана онченыт

Марий парламентым вуйлатыше Михаил Васютин Курыкмарий районысо Пайскырык селам вияҥдыме радамым аклен.

Сайлалтме шке округыштыжо тудо общественно-партийный контроль кышкарыште лийын. Тыгодым тӱҥ тӱткышым ял кумдыкым вияҥдымашке да калыклан илаш сай йӧным ыштымашке виктаралтше национальный ден партийный проект-влакын шукталтмыштлан ойырен.

Пайскырык школышто «Молодёжь да йоча-влак» национальный да «У школ» партийный проект-влакын кышкарыштышт капитально олмыктымо пашам терген. Тудым кок йыжыҥ дене шукташ палемдыме. Икымшыштыже подряд организаций-влак тӱҥалтыш школын леведышыж ден окнажым вашталтат. Проект дене келшышын, класслашке у оборудованийым налын шындат. Капитально олмыктымо пашан тӱҥ йыжыҥжым 2027 ийыште шуктат.

Михаил Васютин каныме паркышкат пурен. Тудым тений Марий Элын «2020-2030 ийлаште ял кумдыкым комплексно вияҥдымаш» кугыжаныш программыже да «Российысе ял» партийный программе дене келшышын тӱзаташ тӱҥалыт.

«Школым уэмдыме да калыклан канаш келшыше кумдыкым ыштыме дене йочана-влаклан сайын тунемаш, еш-шамычлан жапым пайдалын эртараш йӧн лиеш. Пайскырыкыште могай пашам палемдыме гын, чылажымат жапыштыже ыштен шукташ кӱлеш», – манын Михаил Васютин.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.

 

 

 

Лудаш темлена:
Кучемыште

Пошкудо пошкудылан эҥерта

Марий Эл Кугыжаныш Погыныш Чуваш Республик гыч Кугыжаныш Советын делегацийже толын. Вашлиймаш парламент-влак кокласе паша кыл кышкарыште эртен. Чуваш лудаш…
Кучемыште

Пашана сай, молылан пример

Лариса Яковлева Российысе ФАДН пеленысе Консультативный советын заседанийыштыже Марий Элын опытшо дене палдарен. Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже, лудаш…
Кучемыште УВЕР ЙОГЫН

Идалыкым иктешленыт

2025 ий 25 декабрьыште Марий Эл Кугыжаныш Погынын идалыкым иктешлыше латкумшо сессийже эртен.   Депутат-влак индеш йодышым онченыт. Тӱҥ лудаш…

Добавить комментарий