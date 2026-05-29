Школым уэмдат, паркым тӱзатат

Марий парламентым вуйлатыше Михаил Васютин Курыкмарий районысо Пайскырык селам вияҥдыме радамым аклен.
Сайлалтме шке округыштыжо тудо общественно-партийный контроль кышкарыште лийын. Тыгодым тӱҥ тӱткышым ял кумдыкым вияҥдымашке да калыклан илаш сай йӧным ыштымашке виктаралтше национальный ден партийный проект-влакын шукталтмыштлан ойырен.
Пайскырык школышто «Молодёжь да йоча-влак» национальный да «У школ» партийный проект-влакын кышкарыштышт капитально олмыктымо пашам терген. Тудым кок йыжыҥ дене шукташ палемдыме. Икымшыштыже подряд организаций-влак тӱҥалтыш школын леведышыж ден окнажым вашталтат. Проект дене келшышын, класслашке у оборудованийым налын шындат. Капитально олмыктымо пашан тӱҥ йыжыҥжым 2027 ийыште шуктат.
Михаил Васютин каныме паркышкат пурен. Тудым тений Марий Элын «2020-2030 ийлаште ял кумдыкым комплексно вияҥдымаш» кугыжаныш программыже да «Российысе ял» партийный программе дене келшышын тӱзаташ тӱҥалыт.
«Школым уэмдыме да калыклан канаш келшыше кумдыкым ыштыме дене йочана-влаклан сайын тунемаш, еш-шамычлан жапым пайдалын эртараш йӧн лиеш. Пайскырыкыште могай пашам палемдыме гын, чылажымат жапыштыже ыштен шукташ кӱлеш», – манын Михаил Васютин.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.