«Школ – Вуз – Завод» – сеҥымашым кондышо вашкыл

ПГТУ ден Красногорскысо «Электродвигатель» завод Россий кӱкшытан конкурсышто сеҥышыш лектыныт.
Вуз ден предприятийын пеҥгыде вашкылышт самырык-влаклан паша верым муаш йӧным ышта. Партнёр-влак Россий кӱкшытан конкурсышто ты шотышто пашам ыштыме практикышт – «Школ – Вуз – Завод» модельышт – дене палдареныт да «Профессий тӱняште тыйын компасет: паша верым пуышо-влакын пайдале практикышт» номинацийыште кӱкшӧ ак дене палемдалтыныт.
Ончыкылык специалист-влакым ямдылыме тиде модельын тӱҥ шонымашыже – молодёжьым школ парт кокла гычак предприятийын пашашкыже «ушаш» да тунемме программыш производствылан келшыше вашталтышым пурташ.
Тыгай вашкылын стратегический могырым кӱлешлыкше шотышто Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, ПГТУ-н ректоржо Игорь Петухов палемден: «Кызытсе университет паша верым пуышо предприятий дене лач тыге пашам ыштышаш. Студент теорийым гына огыл палышаш , тудо икымше курс гычак производство спецификым умылышаш да опытан наставник-влакын полшымышт дене моштымашым виянден толшаш. Тыгай йӧн мыланна кукшӧ квалификациян пашаеҥ-шамычым туныктен лукташ йӧным ышта».
Красногорскысо «Электродвигатель» заводын генеральный директоржын кадрым вияҥдыме шотышто йодыш дене алмаштышыже Людмила Стешинан мутшо почеш, тиде проект стратегический задачым решатлен. Тудын негызыштыже – предприятийыште Марий Эл правительствын полшымыж дене почмо Волгатехын «Машиностроений да металлым обрабатыватлыме технологий-влак» кафедрже.
Модельын лектышыже – шинчаончылнак. Тений июньышто 11-ше классыште да колледжын кокымшо курсыштыжо тунемше 17 еҥ экзаменым сайын кучен, тыге «Слесарь-ремонтник» профессиян лийын. Чыланат профессионал могырым тергымашым лач заводышто эртеныт. Тений август мучашлан нунын кокла гыч 12-шо предприятийыште срокдымо паша ойпидыш почеш официально тыршат. Тыгодымак самырык специалист-влак 3-шо да 4-ше курслаште тунемыт. Нуным профессионал могырым ямдылымаште предприятийысе 11 пашаеҥ-наставник поснак рольышт кугу.
