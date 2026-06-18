СОЦИАЛ ИЛЫШ УВЕР ЙОГЫН

«Шке суртышт гай лийшаш»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 26 гана онченыт

 

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлеван тӱҥалтышыж почеш «Таир» интернат-пӧртыштӧ пайрем лийын.

Тушто илыше-влаклан Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажын еҥже-влак пӧлекым ыштеныт – поро кумыл концертым ончыктеныт. Усталыкышт дене Ольга Комарова, Екатерина Цквинидзе, Мария Ибрагимова, тыгак Марий тӱвыра рӱдер пеленысе «Падыраш» йоча фольклор (вуйлатышыже – Эльвира Петрова) ансамбльже куандареныт. Интернат-пӧртыштӧ илыше-влак кажныжым  куанен вашлийыныт, пырля муреныт, куштеныт да совым кыреныт.

Вашлиймаш годым Лариса Яковлева палемден: Россий калык-влакын икоян улмо идалыкыште тыгай мероприятий моткоч кӱлешан. Тудо интернат-пӧртыштӧ пашам ыштыше-влаклан тауштен каласен «Тыланда да лишыл еҥда-влаклан тазалыкым да пиалым тыланем. Поро шӱм-чонан, кугу чытышан улмыланда тау».

Лариса Яковлева тыгак нуным Социальный пашаеҥын кечыж дене саламлен, профессионал сеҥымашым тыланен.

Пайрем вашлиймаште Марий Элын паша да социальный аралтыш министрже Елена Таникова лийын. Тудо палемден: «Таче социальный тӧнеж ончылно задаче – тушто илыше-влакым пукшаш да чикташ веле огыл, тыгак нунын илышыштым оҥайым ыштыман.  Интернат-пӧрт нунылан тӧнеж огыл, а шке суртышт гай лийшаш».

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызе Г.Кожевникова ямдылен.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ нацпроект УВЕР ЙОГЫН

Лач пырляште  – вий

Кажне  пел ийыште «Марий Эл» ден «Сурт-пече» газет-влаклан возалтше йолташна-шамычлан лотерейым эртарена. 21 январьыште 2025 ийын икымше пелыжлан возалтше лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Россий кинорежиссёр дене вашлиймаш

Йошкар-Оласе 15-ше №-ан школышто «Знание» Россий обществын лекторжо, палыме россий кинорежиссёр Илья Учитель дене вашлиймаш лийын. Мероприятий «Чтецкие программы» лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Аван чапше

Мишкан районысо шуко шочшан ава-шамычлан «Материнская слава» медальым кучыктеныт. Район администраций вуйлатыше Павел Трапезниковын кидше гыч еш институтым пеҥгыдемдымылан лудаш…

Добавить комментарий