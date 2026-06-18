Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлеван тӱҥалтышыж почеш «Таир» интернат-пӧртыштӧ пайрем лийын.
Тушто илыше-влаклан Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажын еҥже-влак пӧлекым ыштеныт – поро кумыл концертым ончыктеныт. Усталыкышт дене Ольга Комарова, Екатерина Цквинидзе, Мария Ибрагимова, тыгак Марий тӱвыра рӱдер пеленысе «Падыраш» йоча фольклор (вуйлатышыже – Эльвира Петрова) ансамбльже куандареныт. Интернат-пӧртыштӧ илыше-влак кажныжым куанен вашлийыныт, пырля муреныт, куштеныт да совым кыреныт.
Вашлиймаш годым Лариса Яковлева палемден: Россий калык-влакын икоян улмо идалыкыште тыгай мероприятий моткоч кӱлешан. Тудо интернат-пӧртыштӧ пашам ыштыше-влаклан тауштен каласен «Тыланда да лишыл еҥда-влаклан тазалыкым да пиалым тыланем. Поро шӱм-чонан, кугу чытышан улмыланда тау».
Лариса Яковлева тыгак нуным Социальный пашаеҥын кечыж дене саламлен, профессионал сеҥымашым тыланен.
Пайрем вашлиймаште Марий Элын паша да социальный аралтыш министрже Елена Таникова лийын. Тудо палемден: «Таче социальный тӧнеж ончылно задаче – тушто илыше-влакым пукшаш да чикташ веле огыл, тыгак нунын илышыштым оҥайым ыштыман. Интернат-пӧрт нунылан тӧнеж огыл, а шке суртышт гай лийшаш».
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызе Г.Кожевникова ямдылен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.