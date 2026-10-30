УВЕР ЙОГЫН

Шке шинча дене ужмыжак мом шога!

Юрий Исаков Комментарий Материалым 56 гана онченыт

Экскурсий

Шке шинча дене ужмыжак мом шога!

Йошкар-Оласе 15-ше №-ан кыдалаш школын индешымше классыштыже тунемше-влак «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалыштыже лийыныт.

Тыште нунылан экскурсийым да электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме шотышто урокым эртареныт. Тунемше-влак регионысо электроэнергетикын эртыме корныжо да  Сетьым виктарыме рӱдерын пашаж  дене палыме лийыныт. Специалист-влак электровийым пуымо технологий, тидлан кучылталтше оборудований, энергетик-влакын пашашт да задачышт нерген каласкаленыт.

Вашлиймашын посна ужашыже электролӱдыкшыдымылыклан пӧлеклалтын. Компанийын пашаеҥже-влак энергообъектла лишне шкем кузе кучымо нерген ушештареныт, тунемше-влакын мом палымыштым викторине полшымо дене тергеныт. Мучаште нунылан шарнымашан пӧлекым кучыктеныт, отрасльлан кӱлшӧ профессий нерген йодышыштлан вашештеныт.

Тыгай вашлиймаш тунемше-влаклан электросеть комплексын пашаже да отрасльыште профессионально кушкаш йӧн улмо нерген пален налашышт полша, ойлат энергетик-влак. Тысе паша ойыртемым шке шинча дене ужмо деч вара нуно ончыкылык профессийым шоненак ойырен налын да республикысе электросеть комплексыште инженер специальностьын ончыкылыкшым ужын кертыт.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: тунемше-влак «Мариэнергош» погыненыт.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО ТЕАТР УВЕР ЙОГЫН ФИНН-УГОР ТӰНЯ

Марий спектакль-влакым кӱкшын акленыт

12 гыч 18 ноябрь марте Марий Эл Республикынан рӱдолаштыже Финн-угор театр-влакын «Майатул» фестивальышт моткоч шокшын эртен. Вич кече жапыште лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кугезе кочан тувыржо полша

Тений Пермь кундемысе Суксун районышто Мер Каҥашын темлымыж почеш региональный Марий самырык тукым слётым эртараш палемдыме. Тунамак тушто Мер лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кок сутка жапыште – пел миллион наре теҥге!

    Специальный военный операцийыште улшо-влаклан республикыштына илыше-влак изин-кугун полшаш тыршат. Тидлан олала ден яллаште еҥ-шамыч мом-гына огыт ыште?! лудаш…

Добавить комментарий