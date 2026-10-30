Экскурсий
Шке шинча дене ужмыжак мом шога!
Йошкар-Оласе 15-ше №-ан кыдалаш школын индешымше классыштыже тунемше-влак «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалыштыже лийыныт.
Тыште нунылан экскурсийым да электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме шотышто урокым эртареныт. Тунемше-влак регионысо электроэнергетикын эртыме корныжо да Сетьым виктарыме рӱдерын пашаж дене палыме лийыныт. Специалист-влак электровийым пуымо технологий, тидлан кучылталтше оборудований, энергетик-влакын пашашт да задачышт нерген каласкаленыт.
Вашлиймашын посна ужашыже электролӱдыкшыдымылыклан пӧлеклалтын. Компанийын пашаеҥже-влак энергообъектла лишне шкем кузе кучымо нерген ушештареныт, тунемше-влакын мом палымыштым викторине полшымо дене тергеныт. Мучаште нунылан шарнымашан пӧлекым кучыктеныт, отрасльлан кӱлшӧ профессий нерген йодышыштлан вашештеныт.
Тыгай вашлиймаш тунемше-влаклан электросеть комплексын пашаже да отрасльыште профессионально кушкаш йӧн улмо нерген пален налашышт полша, ойлат энергетик-влак. Тысе паша ойыртемым шке шинча дене ужмо деч вара нуно ончыкылык профессийым шоненак ойырен налын да республикысе электросеть комплексыште инженер специальностьын ончыкылыкшым ужын кертыт.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: тунемше-влак «Мариэнергош» погыненыт.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.