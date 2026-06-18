Туризм

Шке дене палдараш йӧн лийын

Светлана Носова Комментарий Материалым 35 гана онченыт

Москвасе ВДНХ-ште  «Путешествуй» VI тӱнямбал турист форумышто Марий Элын 35-ше №-ан стендше воктеке ик эн шуко еҥ толын каен.

Туроператор, ты сферыште ыштыше специалист-влак Марий Элысе эн сай турист маршрут-влак дене палдареныт. Республикыште ыштен лукмо кочкыш дене сийленыт, нуным ямдылыме тӱрлӧ мастер-классым эртареныт. Российысе кухньо пӧртыштӧ Марий Эл гыч мийыше-влак кундемыштына кушшо емыж-саска,  поҥго, кайыквусо гыч ямдылыме чесым, шудо чайым темленыт. Тидын дене пырля «Россий – тыйын шинчат дене» видеоролик конкурсышто «Гастрономий йӱла-влак» номинацийыште  республикна сеҥышыш лектын.

Весымат ончыктен кодыман: форумышто Марий Эл гыч мийыше-влак 15-16 августышто Йошкар-Олаште эртышашлык регион-влак кӱкшытан «Йошка Еш» нылымше гастрономий фестивальым анонсироватленыт, Москваште  аншлагымат ужаш лиеш. 

Федераций Советын председательжын алмаштышыже Константин Косачёвын воткыл лаштыкше гыч налме фото. 

 

Лудаш темлена:
Туризм УВЕР ЙОГЫН ЭКОЛОГИЙ

Кӧ тыште лийын, тудо ок мондо. Кӧ лийын огыл, тудо эше толеш

Вий памаш. Кажне памашын шке вийже уло. Мланде помыш гыч шоҥешталт лекше вийже. Но тудым жапыштыже почаш огыл гын, лудаш…
Туризм

«Российын эн сай гидше»

Шке кундемдам йӧратеда, тудым сайын паледа, тугеже те «Российын эн сай гидше» всероссийский акцийыш ушнен кертыда. Тидлан 2 минут лудаш…
Туризм

Кугу пашалан пижыныт

Кужэҥер район администрацийын, турист сферын пашаеҥже, предпринимательже-влак Вятский Увал кумдыкыш пурышо верлам ончал савырненыт. Тӱрысшӧ 150 наре километрым эртеныт. лудаш…

Добавить комментарий