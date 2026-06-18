Шке дене палдараш йӧн лийын

Москвасе ВДНХ-ште «Путешествуй» VI тӱнямбал турист форумышто Марий Элын 35-ше №-ан стендше воктеке ик эн шуко еҥ толын каен.
Туроператор, ты сферыште ыштыше специалист-влак Марий Элысе эн сай турист маршрут-влак дене палдареныт. Республикыште ыштен лукмо кочкыш дене сийленыт, нуным ямдылыме тӱрлӧ мастер-классым эртареныт. Российысе кухньо пӧртыштӧ Марий Эл гыч мийыше-влак кундемыштына кушшо емыж-саска, поҥго, кайыквусо гыч ямдылыме чесым, шудо чайым темленыт. Тидын дене пырля «Россий – тыйын шинчат дене» видеоролик конкурсышто «Гастрономий йӱла-влак» номинацийыште республикна сеҥышыш лектын.
Весымат ончыктен кодыман: форумышто Марий Эл гыч мийыше-влак 15-16 августышто Йошкар-Олаште эртышашлык регион-влак кӱкшытан «Йошка Еш» нылымше гастрономий фестивальым анонсироватленыт, Москваште аншлагымат ужаш лиеш.
Федераций Советын председательжын алмаштышыже Константин Косачёвын воткыл лаштыкше гыч налме фото.