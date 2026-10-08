Аралтыш
Шижтараш, саемдаш, эскераш
«Мариэнерго» структур подразделенийлаштыже Пашам аралыме кечым эртарен.
Тудын тӱҥ шонымашыже – производствышто сусырген кертмым ончылгоч шижтараш, паша условийым саемдаш да лӱдыкшыдымылыкым эскераш.
Паша верлаште погынымаш лиеден. Тушто пашам аралыме да паша законодательстве дене кылдалтше кӱлешан йодышым каҥашыме. Тидын годым «Россеть» ПАО-н обществылаже ден филиаллаштыже лийше азапын амалжым рашемдыме, электроток да корнышто транспорт дене сусыргымо темылан видеороликым ончымо, тыгай дечын кузе утлаш лиймым радамлыме.
Ты кече амал дене верлаште пашам аралыме шотышто кӱлешан документаций – шинчымашым пеҥгыдемдыме график, инструктаж программе да лӱдыкшыдымылык шотышто паша радам – улмым тергыме. Производство участкылаште да РЭС базылаште арулык ден быт условийлан посна тӱткыш ойыралтын.
Пашам аралыме кече производствышто лӱдыкшыдымылык культурым ыштымаште кӱлешан ошкыллан шотлалтеш, вуйлатыше ден пашаче еш коклаште ваш умылымашым пеҥгыдемдаш полша. «Мариэнерго» филиал паша условийым саемдышаш да лӱдыкшыдымылыкым кугемдышаш верч тыршаш тӱҥалеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: Пашам аралыме кечын.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.