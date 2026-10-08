МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Шижтараш, саемдаш, эскераш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 45 гана онченыт

Аралтыш

Шижтараш, саемдаш, эскераш

«Мариэнерго» структур подразделенийлаштыже Пашам аралыме кечым эртарен.

Тудын тӱҥ шонымашыже  – производствышто сусырген кертмым ончылгоч шижтараш, паша условийым саемдаш да лӱдыкшыдымылыкым эскераш.

Паша верлаште погынымаш лиеден. Тушто пашам аралыме да паша законодательстве дене кылдалтше кӱлешан йодышым каҥашыме. Тидын годым «Россеть» ПАО-н обществылаже ден филиаллаштыже лийше азапын амалжым рашемдыме, электроток да корнышто транспорт дене сусыргымо темылан видеороликым ончымо, тыгай дечын кузе утлаш лиймым радамлыме.

Ты кече амал дене верлаште пашам аралыме шотышто кӱлешан документаций – шинчымашым пеҥгыдемдыме график, инструктаж программе да лӱдыкшыдымылык шотышто паша радам – улмым тергыме. Производство участкылаште да РЭС базылаште арулык ден быт условийлан посна тӱткыш ойыралтын.

Пашам аралыме кече производствышто лӱдыкшыдымылык культурым ыштымаште кӱлешан ошкыллан шотлалтеш, вуйлатыше ден пашаче еш коклаште ваш умылымашым пеҥгыдемдаш полша. «Мариэнерго» филиал паша условийым саемдышаш да лӱдыкшыдымылыкым кугемдышаш верч тыршаш тӱҥалеш.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкылаште: Пашам аралыме кечын.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Морко памашна тек эре куатле лиеш

Тений 28 августышто Морко районым ыштымылан 95 ий темеш. Амал деч посна огыл тудым «талант памаш» маныт. Тушто шуко лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Чыве шыл таман Z буква

Донецк ден Луганск калык республикылаште илыше-влакын сеҥымашыштлан ӱшаным, тидын шотыштак Российын увертарыме спецоперацийыште участвоватлыше военный-влак дене ик шонымашан улмым лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Йылме – калыкын чон поянлыкше

Марий Тиште кечым пайремлыме мероприятий-влак Шкетан лӱмеш кугыжаныш национальный драме театыште эртеныт. Тушко Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев миен. лудаш…

Добавить комментарий