Шинчымашым погаш да вияҥаш

Йошкар-Оласе Фестивальный микрорайонышто чоҥалтше у йочасадын оралтыжым тымарте кумшо пачаш марте нӧлтымӧ.

Тиде микрорайонышто икшыван еш-влак шукын илат, сандене кызытсе жаплан келшыше йочасадым почаш кӱлмӧ йодыш шукертак кӱын шуын.

Школ деч ончычсо шинчымашым пуымо тӧнежым индивидуальный проект почеш чоҥат. Тыште 9 группылан (180 йочалан) вер, спортивный ден музыкальный зал-шамыч, кочкаш ямдылыме да пукшымо блок лийыт.

Йочасад-влакым Йошкар-Олан моло микрорайоныштыжат нӧлтат.

Паша рӱдолаште веле огыл шукталтеш. Тений «Еш» национальный проектым илышыш пуртымо кышкарыште республикысе вич йочасадым тичмашнек олмыктат:

  • Оршанке посёлкышто – «Родничокым»;
  • Волжск олаште – «Ягодкам»;
  • Звенигово районысо Красногорский посёлкышто – «Сказкам»;
  • Медведево районысо Арбан ялыште – «Радугам»;
  • Юрино посёлкышто – «Теремокым».

Тыгай шотан сай вашталтышым «Единая Россия» партийын Калык программыжын полшымыж денат илышыш пурташ йӧн лийын.

«Кажне йочалан тунемаш да вияҥаш келшыше йӧн лийже манын, ончыкыжат чыла ышташ тӱҥалына», – МАХ мессенджерысе лаштыкыштыже воза Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.

 

