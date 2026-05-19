Шинчымашым погаш да вияҥаш

Йошкар-Оласе Фестивальный микрорайонышто чоҥалтше у йочасадын оралтыжым тымарте кумшо пачаш марте нӧлтымӧ.
Тиде микрорайонышто икшыван еш-влак шукын илат, сандене кызытсе жаплан келшыше йочасадым почаш кӱлмӧ йодыш шукертак кӱын шуын.
Школ деч ончычсо шинчымашым пуымо тӧнежым индивидуальный проект почеш чоҥат. Тыште 9 группылан (180 йочалан) вер, спортивный ден музыкальный зал-шамыч, кочкаш ямдылыме да пукшымо блок лийыт.
Йочасад-влакым Йошкар-Олан моло микрорайоныштыжат нӧлтат.
Паша рӱдолаште веле огыл шукталтеш. Тений «Еш» национальный проектым илышыш пуртымо кышкарыште республикысе вич йочасадым тичмашнек олмыктат:
- Оршанке посёлкышто – «Родничокым»;
- Волжск олаште – «Ягодкам»;
- Звенигово районысо Красногорский посёлкышто – «Сказкам»;
- Медведево районысо Арбан ялыште – «Радугам»;
- Юрино посёлкышто – «Теремокым».
Тыгай шотан сай вашталтышым «Единая Россия» партийын Калык программыжын полшымыж денат илышыш пурташ йӧн лийын.
«Кажне йочалан тунемаш да вияҥаш келшыше йӧн лийже манын, ончыкыжат чыла ышташ тӱҥалына», – МАХ мессенджерысе лаштыкыштыже воза Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.