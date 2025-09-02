«Шинчымаш деч посна от вияҥ»

1 сентябрьыште Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин Курыкмарий районысо кум школышто лийын.
Тӱҥалтыште тудо Эмӓн школышто тунемше ден туныктышо да ача-ава-влакым Шинчымаш кече дене саламлен.
Тыште 120 утла ӱдыр ден рвезе тунемеш. Тений 10 йоча парт коклашке икымше гана шинчын.
Тендан дене мемнан ончыкылыкна чак кылдалтын, йоча-шамычлан ушештарен депутат корпусым вуйлатыше да нунылан шонымашке шуаш тыршыше, йол ӱмбалне пеҥгыдын шогышо, Шочмо эллан ӱшанле лияш тыланен. Михаил Васютин тыгак педагог ден образовнийын ветеранже-шамычлан таумутым ойлен. Мучаште чылалан порылыкым, эсенлыкым да вуй ӱмбалне тынысле кавам тыланен.
Паша радамыш пуртымо посна вер – Михаил Васютинын шочмо Микрӓк школжо.
Тыште пайрем вашлиймашлан иканаште икмыняр амал лийын: Шинчымаш кечын школ капитально олмыктымо деч вара омсажым икымше гана комдык почын.
Зданийыште леведышым олмыктымо, олтымо, электро дене волгалтарыме, вӱдым налме да йоктарен колтымо системылам вашталтыме, пожар сигнализаций ден телевидений полшымо дене оролымо системым шындыме. Школын тӱжвал тӱсшымат вашталтыме, начарын коштшо да коштын кертдыме граждан-влаклан куснылашышт йӧным ыштыме. Тылеч посна шуко у оборудованийым налме.
А эше тыште агрокласс почылтын. Торжественный церемонийыште Кугыжаныш Погынын Агропромышленный комплексым вияҥдыме, экологий да пӱртӱс дене пайдаланыме комитетшын йыжыҥъеҥже, Курыкмарий районысо Кресаньык (фермер) озанлык-влакын марий ассоциацийыштын координаторжо, «Агрорегион» ООО-н генеральный директоржо Сергей Ильин лийын. Тудо ончыкылык аграрий-шамычлан тыгай спецклассым почмаште кугун полшен.
Михаил Васютин кугурак класслаште тунемше-влаклан «Кӱлешан нерген мутланымаш» почмо урокым эртарен, туныктышо-шамыч дене вашлийын мутланен, тыгак шкенжын библиотекыж гыч книга ден журнал-влакым пӧлеклен.
Парламентым вуйлатыше йоча-влак дене мутланымыж годым Россий ден Марий Элын ойыртемалтше улмыштым тӱрлӧ пример дене пеҥгыдемден, тыгак шинчымашын кӱлешлыкше нерген шке шонымашыжым ойлен.
Кумшо вер – Виловат школ. Тушто Михаил Васютин ден Сергей Ильин зданийын леведышыжым олмыктымо пашам акленыт. Таче тыште 300 утла йоча шинчымашым пога, да школын нунылан омсам почаш ямде улмыжо куандара.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.