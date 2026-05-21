Шарнымаш илаш тӱҥалеш

«Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» федерал проект кышкарыште Марий Элыште кодшо ийын 28 памятник ден мемориал комплексым уэмден тӱзатеныт.
Тений эше вич тыгай шарнымаш верым шотыш кондат. Поснак кугу тӱткышым Кугу Отечественный сарын участникше-влакым тойымо верлан ойырат. Тушто у обелискым, шарнымаш плитам вераҥдат да инфраструктуржым уэмдат.
Тӱзаташ палемдыме кумдык-влак радамыш ветеран-влакым шарныктыше эше 7 объектым пуртымо. «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» федерал проект «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектыш пура.
Марий Элыште 2027 ийыште тӱзатышаш объект-влак верч йӱклымаш 12 июнь марте шуйна. Келшыше кумдык верч йӱкым pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/h… платформышто пуаш лиеш
Светлана Носован фотожо