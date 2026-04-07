Шарнат да шарнаш тӱҥалыт

Кукмарий районысо Кна велыште илыше марий-влак кугезыштым тойымо курган кумдыкым тӱзатат.
Тудо кызыт йомшылан шотлалтше Изи Кна ял олмышто, «Урал» агрофирмын пасуштыжо верланен. Озанлыкын кидышкыже куснымо деч ончыч тудо йырымваш вал дене авыралтше лийын. Но озанлык курал-ӱдымӧ мланде кумдыкым кугемден толын, сандене курган шогымо вер эркын иземын.
Кукмарий районысо марий-влакын калыкле-тӱвыра автономийыштын еҥышт-влак суапле пашалан пижыныт. Нуно ты верым арален кодаш да тушан шарнымаш палым вераҥдаш пунчалыныт. Тушто лачшымак кӧм тойымо – пале огыл, но тиде кумло ий утла шуйнышо черемис сар-влак кайыме жапыште лиймым рашемденыт.
Автономийын еҥже Ольга Санникован ойлымыж почеш, «Урал» агрофирме вуйлатыше Нияз Хабибрахманов дене ик ойыш шумеке, пашалан пижыныт, но ончыч саварлык, орнаментын эскизыштым ямдыленыт. Шукерте огыл пашаче тӱшка шонымашым илышыш шыҥдарен. Чыла пашам Марий талешке кечылан мучашлен шуктышаш улыт. Тунам ты шнуй верым торжественно почаш шонат.
Снимкыште: курганым тӱзатыме пашаште тыршыше-влак.
Фотом «Марийцы Татарстана и Казани» воткыл лаштык гыч налме.