ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Шӱм дене колаш» проектлан – грант

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 15 гана онченыт

Семёновко интернат-школын педагогшо-влак Москваште эртыше «Сквозные образовательные траектории» форумышто лийыныт да коммерческий огыл Образовательный ушемын грантшым сеҥен налыныт.

Увертарыме конкурсын «Непрерывное образование» номинацийыштыже мемнан туныктышо-шамыч «Шӱм дене колаш» методический рӱдерын паша опытшо дене палдареныт.  Тиде рӱдер республикыштына 2001 ий гыч инноваций площадке семын пашам ышта. Уста педагог-влакын илышыш пурталтше проектышт 2-шо вер дене палемдалтын.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме

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