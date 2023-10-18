«Шӱм дене колаш» проектлан – грант

Семёновко интернат-школын педагогшо-влак Москваште эртыше «Сквозные образовательные траектории» форумышто лийыныт да коммерческий огыл Образовательный ушемын грантшым сеҥен налыныт.
Увертарыме конкурсын «Непрерывное образование» номинацийыштыже мемнан туныктышо-шамыч «Шӱм дене колаш» методический рӱдерын паша опытшо дене палдареныт. Тиде рӱдер республикыштына 2001 ий гыч инноваций площадке семын пашам ышта. Уста педагог-влакын илышыш пурталтше проектышт 2-шо вер дене палемдалтын.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме