Шӱдӧ утла йочам тергеныт

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын тӱҥалтышыж почеш илышыш пуртымо «Таза Республик» проект регионнан чыла гаяк кундемышкыже миен шуын.
Калыклан поснак аҥысыр специализациян врач-влак кӱлыт, да ты гана нуно Марий Турекыш миеныт.
Районысо больницыште Йошкар-Ола гыч толшо аллерголог, невролог да гастроэнтеролог икмыняр шагатыште 100 утла изи пациентын тазалыкшым тергеныт, кажныжлан эмлалтме йӧным темленыт але пайдале ой-каҥашым пуэныт.
«Таза Республик» – регионысо калыклан пеш сай полыш. Ме шкенан велым калыкым тудын дене кумданрак палдараш тыршена: специалист-шамычын могай районыш тарванымышт нерген ончылгоч увертарена, верлаште вашкылым ышташ полшена», – манеш Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Дмитрий Сергеев.
Шушаш Тазалык кече Оршанке посёлкышто да районышто илыше йоча-влаклан лиеш. Куснылшо бригаде-шамычын кундемлашке лектын коштмо графикым Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын ВКонтакте воткылысе лаштыкыштыже эскераш лиеш.
Маргарита ИВАНОВА.