УВЕР ЙОГЫН

Шӱдӧ утла йочам тергеныт

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын тӱҥалтышыж почеш илышыш пуртымо «Таза Республик» проект регионнан чыла гаяк кундемышкыже миен шуын.

Калыклан поснак аҥысыр специализациян врач-влак кӱлыт, да ты гана нуно Марий Турекыш миеныт.

Районысо больницыште Йошкар-Ола гыч толшо аллерголог, невролог да гастроэнтеролог икмыняр шагатыште 100 утла изи пациентын тазалыкшым тергеныт, кажныжлан эмлалтме йӧным темленыт але пайдале ой-каҥашым пуэныт.

«Таза Республик» – регионысо калыклан пеш сай полыш. Ме шкенан велым калыкым тудын дене кумданрак палдараш тыршена: специалист-шамычын могай районыш тарванымышт нерген ончылгоч увертарена, верлаште вашкылым ышташ полшена», – манеш Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Дмитрий Сергеев.

Шушаш Тазалык кече Оршанке посёлкышто да районышто илыше йоча-влаклан лиеш. Куснылшо бригаде-шамычын кундемлашке лектын коштмо графикым Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын ВКонтакте воткылысе лаштыкыштыже эскераш лиеш.

Маргарита ИВАНОВА.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Курык наре шолыштыныт

Эртыше кечылаште Медведево районысо суд «116 арсенал» акционер ушемын кум вуйлатышыжлан приговорым луктын. Нуно боеприпас кӱшеш шуко оксам ыштен лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

   Кудалышташ ок йӧрӧ

Морко районын прокуратуржо вуйшиймаш почеш кундем гоч Кужэҥер район велкылашуйнышо республик кӱкшытан Морко – Руш Кугунур корно пӱчкышын начар лудаш…
СТАТЬИ УВЕР ЙОГЫН

Нейросеть: туныкташ исходный данныйым ямдылымаш   (марий йылме примереш)

Йылме-влакын чотышт кажне арнян эн шагалже ик-кокытлан шагалемеш. Специалист-влакын шымлымышт почеш, ончыкыжым тиде сӱрет эшеат писемеш, а шукышт ойлат: лудаш…

Добавить комментарий