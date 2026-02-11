«Сферумын йӱкшӧ» – Йошкар-Ола гыч

Марий Эл гыч туныктышо – «Сферумын лидерже» Россий кӱкшытан премийын сеҥышыже.
Тиде Йошкар-Оласе 15-ше №-ан школын туныктышыжо книгагудым вуйлатышыже Раиса Коновалова. Тудым «Сферумын йӱкшӧ» номинацийыште дене палемденыт.
«Лач тиде номинацийыште палемдыме дене моткоч кугешнем. Туныктышо-блогер семын мый туныктымо пашаште тыршыше-влаклан цифран у технологий дене пайдаланымем нерген каласкалем, тунемме роликласе съёмкылашке ушнем», – ойла Раиса Николаевна.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко минситерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме