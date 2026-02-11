УВЕР ЙОГЫН

«Сферумын йӱкшӧ» – Йошкар-Ола гыч

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 42 гана онченыт

 

Марий Эл гыч туныктышо – «Сферумын лидерже» Россий кӱкшытан премийын сеҥышыже.

Тиде Йошкар-Оласе 15-ше №-ан школын туныктышыжо книгагудым вуйлатышыже Раиса Коновалова. Тудым «Сферумын йӱкшӧ» номинацийыште дене палемденыт.

«Лач тиде номинацийыште палемдыме дене моткоч кугешнем. Туныктышо-блогер семын мый туныктымо пашаште тыршыше-влаклан цифран у технологий дене пайдаланымем нерген каласкалем, тунемме роликласе съёмкылашке ушнем», – ойла Раиса Николаевна.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко минситерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Студент пашалан эре ямде

2-4 октябрьыште «Ералаш» республикысе студент отрядын командирже Анастасия Князева ден комиссарже Елена Глушкова Сочиш миен толыныт. Амалже – студент  лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Пӱчым сеҥен налыныт

Шукерте огыл Киров областьыште пӱртӱс лоҥгаште спортивный туризм да кычалме-утарыме паша шотышто «Вятке пӱчо» чемпионат эртен. Марий Эл гыч лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Эмлымвер пелен

Медведево район Куяр посёлкышто верланыше Республикысе наркологий рӱдер пелен часамлам почыныт. Марий митрополит Иоанн тушко юмын шӱлышым пуртымо йӱлам лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий