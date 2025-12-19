Марий Элыште «Педагогический дебют-2025» конкурсын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше-влакым увертареныт.
Ты гана мероприятийыште тенийысе тунемме идалыкыште туныктымо пашаш шогалше да кугу опытан 29 педагог моштымашым ончыктен. Вич номинаций кокла гыч иктыже – «Директорын воспитаний да йоча мер организаций-влак дене кылым ыштыме шотышто советникше» – икымше гана эртаралтын.
Номинацийлаште сеҥыше-влакын лӱмышт:
«Самырык туныктышо-влак» – Мария Полякова (Волжск оласе 5-ше №-ан школышто англичан йылмым туныктышо);
«Школ деч ончычсо тунемме организацийын самырык воспитательже-влак» – Елизавета Марасанова (Йошкар-Оласе 26-шо №-ан «Теремок» йочасадын воспитательже);
«Педагог-наставник» – Зинаида Антропова (Шернур район Купран школышто руш йылмым да литературым туныктышо);
«Самырык вуйлатыше-влак» – Татьяна Дружинина (Килемар район Марьино школ директор);
«Директорын воспитаний да йоча мер организаций-влак дене кылым ыштыме шотышто советникше» – Светлана Шайбулатова (Советский посёлкысо 2-шо №-ан школ директорын советникше).
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымашыже почеш кажне сеҥышылан 50 тӱжем теҥге кугытан окса премийым кучыктымо.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме