Сеҥышылан – 100 тӱжем теҥге 

Марий Элыште «Идалыкын туныктышыжо-2026» ден «Марий йылмым эн сайын туныктышо-2026» профессионал мастарлык конкурслаште сеҥыше-влакым саламленыт.
Россий кӱкшытан таҥасымашын регионысо йыжыҥыштыже школлаште тӱрлӧ предметым туныктышо, тыгак ешартыш образованийым пуышо 16 педагог моштымашым ончыктен. Марий йылме дене кылдалтше конкурсышто чылаже 6 туныктышо таҥасен.
«Идалыкын туныктышыжо-2026» конкурсышто сеҥышыш Йошкар-Оласе 15-ше №-ан школышто историйым туныктышо Анна Жгулёва лектын.
«Марий йылмым эн сайын туныктышо-2026» лӱм дене ты гана Советский район Солнечный школышто тӱҥалтыш классым туныктышо Ирина Сидорова палемдалтын.
М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрыште эртыше торжественный мероприятийыште сеҥыше-влаклан Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын грантшым – 100 тӱжем теҥгелан сертификатым – кучыктеныт.
Пайремле мероприятий годым «Марий йылмым эн сайын туныктышо-2026» конкурсышто сеҥыше дене мутым вашталташ йӧн лекте. Ирина Сидорова – Параньга район Олор ялын ӱдыржӧ, Советский районысо Солнечный школышто латкуд ий наре пашам ышта. Н.Крупская лӱмеш Марий кугыжаныш пединститутынфилологий факультетшын руш-марий йылме пӧлкашкыже тунемаш пурен, а пытаренже Марий кугыжаныш университетым.
– Туныктышо лияшак тунемаш пуренам, – ойла Ирина Борисовна. – Чылажат йоча жап гыч тӱҥалеш: ондак курчак-влакым «туныктенам», вара ялысе пошкудо икшыве-влакым поген шынденам…
Изинек тудо кушташ, мураш кумылан кушкын, тиде йӧратымашыже кызытат чоныштыжак ила, ӱдыржо дене пырля поро кумыл концертлашке мураш коштеш.
Школышто Ирина Борисовна 1-ше классым туныкта. Икымше гана парт коклашке шичше шым эрге ден кок ӱдырлан тудо усталык шӱлышым шыҥдара.
– Нуно вет туныктышым ончат, – шыргыжеш туныктышо. – Школышто «В гостях у народа мари» проектым илышыш пуртем. Шорыкйол гыч тӱҥалын, чыла марий пайрем-влакым эртарена: мӧчӧр лийын коштына, портышкем дене мужедына. Тиде ача-ава-влакланат келша. Но, чаманен каласыман, таче школыштына марла кутырышо йоча уке, мыйын ӱдырем гына мутлана. Марий йылмым кугыжаныш йылме семын тунемына. Тудын деч посна краеведений кружокым вӱдем. Мый марий шӱлышан улам, сандене марий калык дене кылдалтше конкурслаш, сетевой проектлаш йоча-влакым ушаш тыршем.
Диплом пашам марий йӱла, пайрем-влак дене кылдалтше лийын, сандене мылам ты шотышто пашам ышташ куштылго. Вероника акам Ермучаш клубышто пашам ышта, тудо мылам шуко полшен шога, авамат – Олор клубын «Кас ӱжара» ансамбльын ик эн чолга участницыже. Нуно да ансамбльыш коштшо-влакат мылам полшат, ой-каҥашымат пуат.
Профессионал мастарлык конкурсыш Ирина Борисовна кокымшо гана ушнен. Икымше гана 2008 ийыште, школышто кокымшо ий пашам ыштымыж годым, республик кӱкшытан йыжыҥыште шкенжым терген.
– Тыгай конкурсыш ушнаш кӱлеш. Ме, марий-шамыч, вожылшырык койышан улына, кажныже сценыш лектын шогалаш ӧреш. Эн тале туныктышо-влак кызыт доска ончылно шогат, йочам туныктат, молан манаш гын шкем шке моктен огына мошто.
Сеҥыше-влакым саламлыме годым Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов республикым вуйлатыше Юрий Зайцевын саламлыме ойжым лудын. Тушто тыге палемдыме: «Туныктышо – призваний, миссий, искусство. Конкурс площадке шке талантым ончыкташ йӧн. Тыланда у сеҥымашым, профессионал могырым умбакыжат кушкаш да нимучашдыме вий-куатым тыланем. Тек пашада куаным конда да тыршымыдам кӱкшын аклат». Константин Иванов каласен: «Идалыкын туныктышыжо-2026» лӱм верч 16 педагог таҥасен гын, «Марий йылмым эн сайын туныктышо-2026» конкурсышто кудыт гына, сандене ончыкыжым марий йылмым туныктышо-влак шукырак лийыт манын ӱшаныме шуэш».
Сеҥыше-влакым Марий Элын Кугыжаныш Погынжын председательжын алмаштышыже Лариса Яковлева, Марий Эл образований да науко министржын алмаштышыже Валентина Гаврилова саламленыт да айдемын илышыште туныктышын рольжым палемден каласеныт.
Кажне гана профессионал мастарлык конкурсышто сеҥыше-влакым Образованийын общероссийский профсоюзшын регионысо пӧлкажын председательже Людмила Пуртова саламла да пӧлекым кучыкта. Тиде гана тудо сеҥыше-влаклан теҥыз воктене верланыше «Мастерская успеха» всероссийский профсоюз тренинг-лагерьыш путёвкым пуэн. Тидын деч посна кок самырык конкурсантлан – Дарья Кузьмина (Волжский район Пӧтъял школ) ден Екатерина Поляклан (Кужэҥер тӱҥ школ) – самырык педагог-влакын «Таир-2026»17-ше всероссийский форумышкышт ушнаш сертификатым кучыктен.
Г.Кожевникова
Михаил Скобелевын фотожо.