«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ Туризм

Сеҥыше-влак рашемыныт

Светлана Носова Comment(0) Материалым 17 гана онченыт

Марий Элын Спорт да туризм министерствыштыже  кундемыштына да тудын деч ӧрдыжкӧ лектын коштмо туризм областьыште республикынан вуйлатышыжын грантшылан конкурсышто сеҥыше-влакым ойыреныт.

Чылаже 9 йодмаш пурен. «Марий Эл Республикыште эртыше событийный  мероприятий кышкарыште туризм сферыште регион-влак (всероссийский) кӱкшытан деловой мероприятий (конференций, «йыргешке ӱстел», форум)» номинацийыште 5 йодмашым акленыт. Сеҥышыш Марий Элын Торгово-промышленный палатыже «Этноэкологический форум» мероприятий дене лектын.

«Марий Эл мучко туризм сферыште пашам ыштыше федеральный туроператор ден (але) федеральный СМИ, федеральный эксперт-влакым пуртыман увер тур» номинацийыште 4 йодмаш лийын. Жюри грантым «Летим в край звонких гуслей, в Марий Эл!» проектым темлыше предприниматель Ансар Даминовлан ойыраш пунчалын.

«Рекламе-увер материал: Интернет-маркетингын, тыгак контекстный рекламын, вирусный маркетингын, интернет-брендингын, ретаргетингын, почто рассылкын йӧныштым кучылтман комплексный рекламе проект» номинацийыш ик йодмашат пурен огыл. Ушештарен кодыман, кажне номинацийыште грантын кугытшо 500 тӱжем теҥге лийын.

С.Носова

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