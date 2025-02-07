Сеҥымашым лишемдаш полшышо институт

Юрий Зайцев Йот йылме военный институтым (ВИИЯ) лӱмгечыж дене саламлен.

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Йот йылме военный институтым (ВИИЯ) ыштымылан 85 ий теммылан пӧлеклалтше торжественный мероприятийым почын. Тушко россий деловой кругын икымше еҥже-влак, курсант ден офицер-шамыч, вуз деч ончычсо ведомственный образовательный учрежденийлан воспитанникышт, Институтын ветеранже да выпускникше-влакын ешышт миеныт. Мероприятийым ВИИЯ-н Ветеран-влак ушемже организоватлен.

Юрий Зайцеват тиде вузым тунем лектын. Республик вуйлатыше тушто тунемме жапшым биографийжын ик эн кӱлешан ужашыже семын палемден. Вет тудо илыш-корныжым да профессийым ойырен налашыже полшен.

«Военный институт мыйым чыла могырымат шуарен. Тушто налме опыт мыланем кызытат кугыжаныш службыштем полша», – манын Юрий Зайцев.

Погынышо-влак дене саламлалтшыжла, Марий Эл вуйлатыше элын эн тошто военный тунемме верже-влак кокла гыч иктыжын кужу, куштылго огыл корным эртымыжым палемден.

«Мемнан институтнан историйже кӱрлаш лийдымын элнан историйже да ратный боевой корныж дене кылдалтын. Йот йылме военный институтын Кугу Отечественный сарын историйыштыже посна верже уло. СССР Вооружённый Вийлан йот йылмым палыше офицер-влак кӱлыныт. Тунам элнам вуйлатыше-влакын кӱштымышт почеш опытан преподаватель-влак йот йылмым палыше специалист-шамычым ямдылаш тӱҥалыныт. Вузым легендыш савырыше айдеме, военный науко кандидат, лингвистике да военный паша дене 35 научный пашан авторжо генерал-майор Николай Николаевич Биязи вуйлатен. Ӱшанем, ме чыланат тудын негызлыме йӱлам шуктена. ВИИЯ братствын йӱлаже да, мутат уке, тачысе мероприятий тидым эше ик гана пеҥгыдемда» – каласен Юрий Зайцев.

Ойыртемалтше-влакым генерал-лейтенант Н.Н.Биязи лӱмеш премий дене палемденыт.

Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Евгений Садовин ямдылен.

Фотом Марий Эл вуйлатышын пресс-службыч гыч налме.