Сеҥымаш «толкын»

Марий Эл гыч самырык радист-влак Россий кӱкшытан олимпиадыште сеҥышыш лектыныт.
Екатеринбург олаште радиотехнический дисциплине-влак дене эртыше всероссийский олимпиадыште республикнан чапшым Йоча да самырык-влаклан технический усталык рӱдерын командыже арален. Ӱдыр-влак коклаште рӱдерыш коштшо Анна Александрова I-ше вер дене палемдалтын, эрге-шамыч коклаште Александр Ильин III-шо верым сенен налын. Командын наставникше – Ольга Дубникова.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме