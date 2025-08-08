Самырык еҥ: могай профессийым ойыра?

Республикысе профессионал образованийым пуышо организацийлаште 2025 ийысе приёмный кампаний умбакыже шуйна.
Марий Эл Образований да науко министерствын ведомствышкыжо пурышо кыдалаш профессионал образованийым пуышо тӧнежласе 3870 бюджет верыш июль мучашлан 3911 йодмаш пурен. Абитуриент-влак кокла гыч шукынжо технический направлениян профессий ден специальностьлан тунемаш кумылым ончыктат.
Ик эн шуко йодмаш «Молодёжь да йоча-влак» национальный проектын «Профессионалитет» федеральный проектше почеш туныктымо специальность-влаклан пурен. Ушештарена, мемнан республикыште тудын кышкарыштыже Юл кундем кугыжаныш технологий университетын Йошкар-Оласе аграрный колледжыштыже «Агротехник», Марий радиомеханический техникумышто «Радиоэлектроника-РМТ» тунемме-производство рӱдер (кластер)-влак улыт. 1 августлан Марий радиомеханический техникумыш очно тунемаш 1394 йодмаш пурен. Ик эн шуко тыгай специальность-влак дене: «Увер системе да программирований (программист, веб да мультимедийный приложенийын разработчикше)» (265), «Транспорт электрооборудований да автоматике дене пайдаланымаш» (146), «Сварке производство» (136), «Газ, нефть пучым да газ ден нефтьым аралыме верым чоҥымаш да нунын дене пайдаланымаш» (130). Приёмный кампаний жапыште «Профессионалитетын» амбассадоржо ден тунемме верын специалистше-влак 780 консультацийым пуэныт.
Йошкар-Оласе аграрный колледжыштат тунемаш пураш йодмашым налме тургым умбакыже шуйна. Туныктышо ден «Профессионалитетын» амбассадоржо-влак кажне кечын абитуриент ден нунын ача-аваштын йодышыштлан вашештат, умылтарат. Приёмный кампаний тӱҥалтыш гыч чылаже 1300 утла йодмаш пурен, тышеч 761-ше – «Профессионалитет» проект почеш туныктымо специальность-влак дене. Оҥайлан, эше приёмный кампаний тӱҥалме икымше кечылаште колледжыш документым пуышо икымше ӱдыр – Медведево район Цибикнур школым тунем пытарыше Светлана Короткова. Тудо «Профессионалитетын» «Ялозанлык технике да оборудований дене пайдаланымаш да нуным олмыктымаш» специальность дене тунемаш кумылым ончыктен.
Республикысе моло колледж ден техникумлаштат абитуриент-влак деч йодмашым август кыдал марте налыт. Вуз-влак шотышто ойлаш гын, йодмашым налме тургымым тиде кечылаште мучашлаш палемденыт, а ЕГЭ-н результатше дене йодмашым 25 июль марте налыныт.
*********
Россий Просвещений министерствын увертарымыж почеш, тенийысе приёмный кампаний годым эн ончыко тыгай ныл направлений лектын: инженерий, педагогике, цифр компетенций да медицине. Лач нунын дене кылдалтше специальностьлан тунемаш кумылан-влак эн шукын улыт. Адакшым тений туныктышо лияш шонышо-влакын чотышт палынак кугемын: образований да педагогике направленийла дене 514 тӱжем йодмаш пурен, тидыже ӱмашсе дене таҥастарымаште 25 процентлан шукырак.
Тӱрлӧ кӱкшытан олимпиадылаште сеҥыше, ЕГЭ-м 100 баллан кучышо, школым шӧртньӧ медаль дене тунем пытарыше-влак шотышто ойлаш гын, нуно искусственный интеллект, программым разрабатыватлыме, данный-влакын аналитикышт, киберлӱдыкшыдымылык, сетевой инжиниринг, робототехнике да моло тыгай направлений дене кылдалтше специальностьым ойырат.
Техникум ден колледжласе абитуриент-влак коклаште тений ик эн кумдан шарлыше тыгай направлений-влак улыт: интеллектуал интегрированный системе, сварке паша, оралтым да сооруженийым чоҥымаш, тӱҥалтыш класслаште туныктымаш, илыме вер-коммунал озанлыкын инженер системыжым олмыктышо мастер.
Г.Кожевникова
Фотом Йошкар-Оласе аграрный колледжын соцкылысе лаштыкше гыч налме