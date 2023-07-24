Сай тӱҥалтышлан – грант

Кушкын толшо тукым чын корно дене вияҥже, илышыште шке вержым муын кертше, сай шонымашыже шукталтше да тыгак молодёжь коклаште йоҥылыш корныш тошкалше-шамычын чотышт шагалемже манын, республикыштына Марий Элым вуйлатышын да Росмолодёжьын грантшылан конкурслам увертарыме.
Номинаций-влак тыгай улыт:
Добровольчестве (волонтёрство) областьыште 1 миллион теҥге кугытан грантлан
«Добровольчествым (волонтёрствым) кумдан чапландарымаш да вияҥдымаш»;
«ЗОЖ аланыште добровольчестве, молодёжь коклаште шкем удан кучымо ваштареш профилактике»;
«Марий Элысе муниципальный районлаште да ола округлаште добровольчестве рӱдер-влакын инфраструктурыштым ыштымаш да тудым вияҥдымаш».
Самырык учёный, шымлызе да инноватор-влаклан. Грантын кугытшо – 500 тӱжем тенге (5 грант 100 тӱжем теҥге гыч)
«Ончыкылыклан кӱлешан шанче (шанче-технический) да (але) инноваций проект-шамыч».
Марий Элыште молодёжь кумдыкым ыштымаш да (але) тудым вияҥдымаш 1 миллион теҥге кугытан грантлан
«Марий Элыште самырык-влаклан кумдыкым ыштымаш але тудым вияҥдымаш»
Марий Элын Олык Ипай лӱмеш кугыжаныш молодёжь премийже. 15 премий – 40 тӱжем теҥге гыч
«Литератур, искусство да архитектур областьыште»;
«Шанче, технике да производство областьыште»;
«Социальный могырым кӱлешан областьыште да мер пашаште».
«Росмолодёжь. Грант-влак» молодёжь проект-шамычын Россий кӱкшытан конкурсышто номинаций поснак шуко:
«#Мы Вместе», «#стирай границы», «#развивай среду», «#объединяй», «#защищай», «#создавай возможности», «#сохраняй природу», «#двигай сообщества», «#вдохновляй», «#береги», «#открывай страну», «#будь здоров», «#помни», «#расскажи о главном», «#Ты не один», «#Родные любимые», «#Вклад в будущее», «#Делись опытом».
Г.Кожевникова