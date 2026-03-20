Сай пашам эл кӱкшытыштат палемдат

Российысе Мер палатын у составышкыже Марий Эл деч поро кумылым ончыктымо «За Марий Эл» фондын директоржо Роман Золотухиным угыч сайленыт.
Кодшо кечылаште Марий Элысе шымше созыв Мер палатын заседанийыште лийын. Тушто эн ончыч кодшо идалыкыште шуктымо паша нерген докладым Мер палатын председательже, Марий Эл Республикын Торгово-промышленный палатыжын генеральный директоржо Герман Дементьев ыштен. Палемдымыж почеш, идалык социально кӱлешан мероприятийлан поян лийын. Тӱҥ направленийже-шамыч законопроект-влакын мер экспертизышт, «Экологий шотышто сай илыш» да «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект-влакын илышыш шыҥдаралт толмыштым тергыме, коммерческий огыл организаций-влак дене пырля пашам ыштыме дене кылдалтыныт. Кодшо ийыште мемнан республик «Регион-НКО» рейтингыште ойыртемалтын.
Специальный военный операцийын участникше да нунын ешыштлан полышлан, Шочмо элым аралыше-влакын да Кугу Сеҥымашлан 80 ий темме идалык кышкарыште самырык тукымым патриот шӱлышеш шуарен толмылан кугу вер ойыралтын. Исполнительный кучемын органже-влак пеленысе советлаштат палатын еҥже-шамыч улыт. Заседанийыште палатын кандаш комиссийжым вуйлатыше-влак тыгак шке пашаштым иктешленыт.
Заседанийыште каҥашыме ик йодышыжо Мер палатын председательжын алмаштышыже Роман Золотухиным Российысе Мер палатыш сайлыме дене кылдалтын ыле. А тылеч ончыч тудо кодшо ийын тиде ӱшаным кузе шуктымыж нерген палдарен.
Идалыкым иктешлыме погынымаште Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев, Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин лийыныт. Нуно Мер палатын пашажым сай велым палемденыт да ойыртемалтше икмыняр еҥлан Марий Эл вуйлатышын да Кугыжаныш Погынын Тауштымашын серышыштым кучыктеныт.
Мер палатын еҥже-влак тений шуктышаш пашамат рашемденыт. Кугу верым тений Россий Кугыжаныш Думыш депутат-влакым сайлымаште общественный эскерымаш пашам ворандарен колтымылан ойырашышт логалеш.
Светлана Носован Фотожо