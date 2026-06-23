Сай ончыкылыклан негыз

Марий Эл Образований да науко министерствын коллегийжын заседанийыштыже регионышто математике да естественно-научный образованийым вияҥдыме дене кылдалтше йодышым каҥашеныт.
Кызыт республикысе школлаште математике, информатике, физике, химий да биологий предметла дене шинчымашым ик тӱжем утла педагог пуа. Нуным пашалан кумылаҥдаш окладышкышт 1,1 кугемдыме коэффициентым пуртымо.
Марий кугыжаныш университетыште педагогический огыл направлениян студент-влаклан кокымшо квалификацийым – педагогическийым – оксам тӱлыде налаш йӧн ышталтын. А целевой ойпидыш дене туныктышо лияш ямдылалтше-шамычлан ешартыш стипендий тӱлалтеш.
Ушештарена, туныктышо профессийым ойырышо-влаклан «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш будьучителем.рф платформым пашаш колтымо. Тушто ончыкылык педагог-влак келшыше тунемме верым муын кертыт.
Тидын деч посна Марий Элысе общеобразовательный организацийлаште психолого-педагогический класс-влак вияҥыт: 2025-2026 тунемме идалыкыште 29 школ пелен 45 тыгай уло, тушто 10-шо да 11-ше класслаште 560 ӱдыр-рвезе шинчымашым пога.
Республикыштына кугурак класслаште 99 процентше профилян направленийла дене тунемыт, нунын кокла гыч ик эн тӱҥлан технологий, естественно-научный да агротехнологический шотлалтыт. 2025 ийыште Марий Эл ЕГЭ-лан профилян математикым ойырымо (38,2 процент) шотышто Российыште 4-ше верыште лийын, тений тиде показатель 41,76 процент марте кушкын.
Тенийысе тунемме идалыкыште регионышто «Школы – ассоциированные партнёры «Сириуса» проект илышыш пурталтеш. Тудын почеш чылаже 6 классым почмо: кумытшо – физике-математике направлениян, молыжо – химий-биологий.
Тыгак Марий Элыште «школ – вуз», «школ – предприятий», «школ – вуз – предприятий», «школ – СПО», «школ – СПО – предприятий» сетевой вашкыл вияҥеш. Чумыр налмаште проект-влак 180 школым авалтат. «Математике да естественно-научный образований – тыглай дисциплине-влак огытыл, тиде мемнан технологий суверенитетлан негыз», – каласен регионын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая.
Заседаний мучаште тудо туныктымо пашаште шуко ий тыршымылан икмыняр педагоглан кӱкшӧ наградым кучыктен.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.