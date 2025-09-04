Сай лектышыш сай пашаеҥ-влак шуаш полшат

Марий Элыште чодыра озанлык пашаште тыршыше-влак коклаште эн сай профессионалым ойыреныт.
Тыгай конкурсым республикын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым- йырысе средам аралыме министерствыже кажне ийын шыжым, Чодыра пашаеҥ-влакын профессионал кечышт вашеш, эртара. А тудо сентябрьын кумшо рушарнянже палемдалтеш. Мероприятийым эртараш тыгак Юл кундем кугыжаныш технологий университет, «Мартрейд» ООО, республикысе Чодыра отрасль пашаеҥ-влакын профсоюзышт да Чодыра дене пайдаланыше-влакын ушемышт полшат.
Тений конкурсыш 18 команде ушнен. Таҥасымаш Юлтехын тунемме-опытный полигоныштыжо эртен да ныл йыжыҥ гыч шоген. Ончыч команде-влак чодыра пожарым шекланен шуктымо да тудым йӧртен моштымыштым ончыктеныт. Чодыра озанлык паша дене палдарыше меҥгым ышташ да тудым кӱлеш семын вераҥдыме мастарлыкат кӱлын. Ты отрасльыште ыштыше еҥ эше бензопила денат пайдаланен моштышаш, сандене конкурсын ик йыжыҥыштыже чепым вашталташ кӱлын.
Команде-влак коклаште икымше верыш Морко лесничестве лектын. Кокымшо ден кумшо верым Волжский районысо Алексеевский да Килемар лесничестве-влак налыныт.
Сеҥыше-влакым йыжыҥлаштат палемденыт. Пӱртӱс поянялык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме шотышто министрын алмаштышыже Константин Наговицын диплом ден кубок-влакым, тыгак моло организатор-влакын еҥышт шарнымашан пӧлекым кучыктеныт. Посна приз дене тунемме- опытный лесхозын ӱдырамаш командыжат палемдалтын.
Морко районысо Кужер лесничествын командыжлан, Параньга районысо команде гыч Ильдар Нигматзяновлан республикысе Чодыра отрасль пашаеҥ-влакын профсоюзыштым вуйлатыше Александр Пайдыганов посна номинацийлаште призым кучыктен. Ончыктен кодыман, таче ты организаций отрасльыште ыштыше 5 тӱжем наре еҥым уша.
Снимкылаште: конкурсым иктешлыме годым ойыртемалтше пашаеҥ-шамычым палемденыт.
Фотом министерствын воткыл лаштыкше гыч налме