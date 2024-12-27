Экономике – таче

Сай да лӱдыкшыдымӧ

«Лӱдыкшыдымӧ сай качестван корно» нацпроект дене келшышын республикыштына кугу паша шукталтын.

Тений ты программе почеш 300 километр (тушечын 261 километрже регионал да 17 километрже ола кӱкшытан) корным олмыктымо. 17 кӱварым (чумыр кужытышт – 634,89 метр) нормативлан келшышын олмыктымо да 1 кӱвар куснышым (кужытшо – 59,2 метр) чоҥымо.

Нацпроект шуйнымо куд ий жапыште чумыржо тыгай паша ышталтын: регионал да муниципал кӱкшытан корнын 50,1 процентшым (3047,1 километр гыч 1527 километржым) нормативлан келшышын олмыктен шуктымо. А план почеш 44,74 процент (1363 километр) лийшаш ыле.

Оласе сетьын 93,5 процентшым (222,6 километрым) нормативлан келшышыш шуктымо, а план почеш 85 процент (202 километр) лийшаш ыле.

Тӱҥ сетьыш пурышо регионал кӱкшытан корнын 97,6 процентше (241 километр) нормативлан келшен толеш, план почеш 85 процентыш (211 километрыш) шуаш палемдыме ыле.

Тений ты проект мучашлалтшаш, вес ий гыч тудым утларак кугу «Илышлан кӱлшӧ инфраструктур» проект алмаштышаш.

Юрий ИСАКОВ

«Марийскавтодор» ГКУ деч налме фото