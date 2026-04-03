Сӱрет саемеш, но йодыш эше кодеш

Кугыжанышын полшымыж дене Марий Элысе ял шотан илемлаште врач-шамычым 13,3 процентлан ситарыме.
Тазалык аралтыш аланысе кадр политике Марий Эл правительствын черетан заседанийыштыже эн тӱҥ йодыш-влак кокла гыч иктыже лийын.
«Кадрым системыште арален кодаш, медицине вузын выпускникше-шамычым республикышкына кумылаҥден кондаш манын, ме врач ден медицине пашаеҥ-шамычлан социально полшышаш улына», – палемден Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.
Регионын тазалык аралтыш министрже Владимир Гладневын мутшо почеш, «Кужу да чолга илыш» национальный проектым илышыш пуртымо дене медицине полышлан эҥерташ лийме йӧным поснак ял калыклан саемдыме. 2021 ий гыч республикыштына 10 тӱжем еҥлан шотлымаште врач-влакым 2,9 процентлан ситарыме, тыгодым районлаште тиде показательым 13,3 процентлан кугемдыме. Ял шотан илемлаште кокла медицине пашаеҥ-влакат ешаралтыныт.
2024-2025 ийлаште регионысо полыш программе – илыме верым саемдаш палемдалтше 3 миллион теҥге кугытан выплате – дене 14 врач пайдаланен. Тений тудым эше 10 специалистлан ойыраш пунчалме. Ӱмаште «Ялысе доктор» да «Ялысе фельдшер» программыла негызеш 19 врач да 5 кокла медпашаеҥ дене ойпидышым ыштыме. Тыгак 20 медиклан служебный пачерым да тӱшкагудышто пӧлемым пуымо, 25 специалистлан илыме верым арендоватлымылан, а 1110 пашаеҥлан илыме вер ден коммунал услугылан тӱлымӧ роскотым пӧртылтымӧ.
2026 ий 1 январьлан налмаште республикысе Тазалык аралтыш министерствын ведомствыштыжо улшо медицине организацийлаште 12589 еҥ пашам ыштен, нунын коклаште – 2138 (17 процент) врач. Сӱрет саемын толеш гынат, кадр йодыш эше пӱсын шога.
Регионыштына медик-влакым ситарыме шотышто шуко паша шукталтеш, нуно:
- самырык-влаклан профессийым ойырен налаш полшымо;
- ончыкылык доктор-шамычым целевой направлений дене туныктымо;
- врач-стажёр-влакым пашаш налме;
- специалист-шамычым моло регион гыч кумылаҥден кондымо;
- наставничествым вияҥдыме
дене кылдалтыныт.
«Кужу да чолга илыш» национальный проектын «Медицине кадр» федеральный проектшым илышыш пуртымо кышкарыште 2026 ий сентябрьыште Йошкар-Оласе медицине колледжыште тазалык аралтыш аланыште пашаеҥым ситарыме пашам шукташ регионысо кадр рӱдерым почаш палемдыме.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.