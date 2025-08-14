Сӱгыголым кучаш ок лий

Юл эҥерын экосистемыжым саемдаш манын, Чыкма ола воктене вӱдыш сӱгыголын игыштым колтеныт.
Ты колым Россий Федерацийын да Марий Элын Йошкар книгалашкыже пуртымо. Промышленный амал дене вел огыл, тудым колызо-шамычланат кучаш чарыме.
Ты гана Юлыш 6 тӱжем колигым колтеныт. Нуным Саратовысо питомникыште ончен куштеныт. Колым вӱдыш колтымо акцийым жапын-жапын йырым-йырысе средалан эҥгекым шӧрымӧ амал дене эртарат.
Снимкыште: колым колтымо годым.
Фотом Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме шотышто министерствыжын воткыл лаштыкше гыч налме.