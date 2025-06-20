«Россия» рӱдерыште мужыраҥыт

Марий Эл «Россия» национальный рӱдерыште эртаралтше сӱан фестивальыш ушна.
Республик вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов оръеҥ да каче – Россий кӱкшытан сӱан фестивальын участникше-влак – дене вашлийын.
Фестивальыште Марий Эл гыч 8-9 июльышто кок мужыр лиеш.
Россий Президентын кӱштымыж почеш «Россия» национальный рӱдерысе фестиваль тений «Обручальное кольцо. В России по любви» девиз дене 8-13 июльышто эрта.
Мероприятийын участникше ден унаже-влак сӱан йӱла гоч элнан тӱвыраже да вер ойыртемже дене пален налын кертыт. Программе Российын чыла регионжым уша.
Фестиваль 8 июльышто, Еш, йӧратымаш да ӱшан уломо кечын, почылтеш.
Мероприятий жапыште мужыраҥме церемоний лиеш. Тушто пӱтынь Россий гыч 170 мужыр ешым чумыра.
Алевтина БАЙКОВА ямдылен
Фотом Тӱвыра министерствын сайтше гыч налме