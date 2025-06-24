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«Россия» рӱдерыште мужыраҥыт

Алевтина Байкова Comment(0) Материалым 48 гана онченыт

Марий Эл «Россия» национальный рӱдерыште эртаралтше сӱан фестивальыш ушна.

Республик вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов оръеҥ да каче – Россий кӱкшытан сӱан фестивальын участникше-влак – дене вашлийын.

Фестивальыште Марий Эл гыч 8-9 июльышто кок мужыр лиеш. Александр ден Екатерина 8 июльышто, а Юсеф ден Екатерина 9 июльышто ешым чумырат.

Россий Президентын кӱштымыж почеш «Россия» национальный рӱдерысе  фестиваль тений «Обручальное кольцо. В России по любви» девиз дене 8-13 июльышто эрта.

Мероприятийын участникше ден унаже-влак сӱан йӱла гоч элнан тӱвыраже да вер ойыртемже дене пален налын кертыт. Программе Российын чыла регионжым уша.

Фестиваль 8 июльышто, Еш, йӧратымаш да ӱшан уломо кечын, почылтеш.

Мероприятий жапыште мужыраҥме церемоний лиеш. Тушто пӱтынь Россий гыч 170 мужыр ешым чумыра.

Алевтина БАЙКОВА
Фотом Юстиций министерствын соцкыл лаштыкше гыч налме  

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