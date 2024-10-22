Россий кӱкшытыштӧ таҥасаш тӱҥалеш

«Калык участковый-2024» всероссийский конкурсын регионысо этапыштыже Йошкар-Оласе 3-шо номеран полиций отделын участковый уполномоченныйже Ангелина Аксакова сеҥен.
Кокымшо верыш Морко район гыч полицийын старший участковый уполномоченныйже Анатолий Михайлов лектын. Кумшо вер дене Йошкар-Оласе 2-шо номеран полиций отделын участковый уполномоченныйже Максим Метелёв палемдалтын.
Профессионал пайремышт вашеш полицийын старший лейтенантше Ангелина Аксакова Марий Элын чапшым Всероссийский конкурсын финалышкыже аралаш кая.
1 ноябрьыште конкурсын кумшо этапше тӱҥалеш. Тушто мемнан республикысе «Калык участковый» верч йӱклаш лиеш.
Любовь Камалетдинова
Фотом республикысе МВД-н сайтше гыч налме