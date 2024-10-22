УВЕР ЙОГЫН

Россий кӱкшытыштӧ таҥасаш тӱҥалеш

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 8 гана онченыт

«Калык участковый-2024» всероссийский конкурсын регионысо этапыштыже Йошкар-Оласе 3-шо номеран полиций отделын участковый уполномоченныйже Ангелина Аксакова сеҥен.

Кокымшо верыш Морко район гыч полицийын старший участковый уполномоченныйже Анатолий Михайлов лектын. Кумшо вер дене Йошкар-Оласе 2-шо номеран полиций отделын участковый уполномоченныйже Максим Метелёв палемдалтын.

Профессионал пайремышт вашеш полицийын старший лейтенантше  Ангелина Аксакова Марий Элын чапшым Всероссийский конкурсын финалышкыже аралаш  кая.

1 ноябрьыште конкурсын кумшо этапше тӱҥалеш. Тушто мемнан республикысе «Калык участковый» верч йӱклаш лиеш.

Любовь Камалетдинова

Фотом республикысе МВД-н сайтше гыч налме

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