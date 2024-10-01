Пермь олаште «Российысе чодыра» форум кышкарыште «Лесоруб-2024» Российын IX чемпионатше эртен.
Российын 21 регионжо, тыгак Беларусий гыч 140 участник тушко ушнен. Таҥасымаш личный зачётыштат, тыгак команде-влак коклаштат эртен. Марий Элын вич еҥан командыже кумшо верым сеҥен налын. А посна участник-влак коклаште таҥасымаште, пушеҥгым комбинироватлыме йӧн дене эрыктен пӱчкедмаште Юл кундем кугыжаныш технологий университетын тунемме-производственый пӧлкажым вуйлатыше Андрей Кренёв Российын чемпионжо лийын.
Светлана Носова
Снимкыште: Марий Элын командыже.
Фотом Марий Эл Правительствын официал сайтше гыч налме.
Россий кӱкштыштӧ ойыртемалтыныт
Пермь олаште «Российысе чодыра» форум кышкарыште «Лесоруб-2024» Российын IX чемпионатше эртен.