«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Россий кӱкштыштӧ ойыртемалтыныт

Светлана Носова Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

Пермь олаште «Российысе чодыра» форум кышкарыште «Лесоруб-2024» Российын IX чемпионатше эртен.
Российын 21 регионжо, тыгак Беларусий гыч 140 участник тушко ушнен. Таҥасымаш личный зачётыштат, тыгак команде-влак коклаштат эртен. Марий Элын вич еҥан командыже кумшо верым сеҥен налын. А посна участник-влак коклаште таҥасымаште, пушеҥгым комбинироватлыме йӧн дене эрыктен пӱчкедмаште Юл кундем кугыжаныш технологий университетын тунемме-производственый пӧлкажым вуйлатыше Андрей Кренёв Российын чемпионжо лийын.
Светлана Носова
Снимкыште: Марий Элын командыже.
Фотом Марий Эл Правительствын официал сайтше гыч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ УВЕР ЙОГЫН

Ок мондо калык нунын лӱмыштым…

Калыкнан эртыкшым шымлыше-шанчызе-влак марий калыкна верч тӱрлӧ пагытыште тыршыше, шке вӱрыштымат чаманыде, эрык верч кредалше тале еҥ-влак коклаште Болтушым, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Ӱяча дене ӧрыктареныт

Йошкар-Оласе «Теплая речка» трактирын пашаеҥже-влак марий калык кочкышым – ӱячам – ыштыме дене тӱнямбал рекордым шынденыт. Ты мероприятийым эртараш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Сар жапысе ӱшанышт тачат виян

Марий Элысе ветеран-влакын мер организацийышт тачысе кечылан 366 первичный организацийым уша. Шукерте огыл Сарын, пашан, Вооруженный Вийын да правам лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий