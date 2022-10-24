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Районлаштат, рӱдолаштат…

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

 

Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыже 24-29 октябрьыште эртараш палемдыме Тазалык кечын радамже дене палдарен.

Документ дене келшышын, 25 октябрьыште Сар-влакын ветераныштын республиканский клинический госпитальышт гыч невролог, кардиолог да офтальмолог Марий Турек районысо рӱдӧ больницыш мият да пациент-влакым 10 гыч 15 шагат марте приниматлат. Тиде кечынак Советский районысо рӱдӧ больницын специалистше-шамыч Ушнур фельдшер-акушер пунктышто 9 гыч 14 шагат марте диспансеризаций ден профосмотрым эртарат.

27 октябрьыште Параньга районысо рӱдӧ больнице гыч Ернур фельшер-акушер пунктыш мийыше терапевт, хирург, гинеколог, невролог да офтальмолог 10 гыч 15 шагат йотке пашам ыштат.

28 октябрьыште Оршанке районысо рӱдӧ больницын терапевтше ден неврологшо Тошто Крешын фельдшер-акушер пунктышто 8 гыч 14 шагат марте приниматлат.

29 октябрьыште 8 гыч 14 шагат марте  Йошкар-Оласе 1-ше да 4-ше №-ан поликлиникылаште специалист-влак диспансеризаций ден профосмотрым эртарат.

Медицине организацийыш тарваныше пациент-влаклан пелен паспортым, медицине страхований полисым да СНИЛС-ым налман.

М.ИВАНОВА

 

 

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