Районлаштат, рӱдолаштат…

Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыже 24-29 октябрьыште эртараш палемдыме Тазалык кечын радамже дене палдарен.
Документ дене келшышын, 25 октябрьыште Сар-влакын ветераныштын республиканский клинический госпитальышт гыч невролог, кардиолог да офтальмолог Марий Турек районысо рӱдӧ больницыш мият да пациент-влакым 10 гыч 15 шагат марте приниматлат. Тиде кечынак Советский районысо рӱдӧ больницын специалистше-шамыч Ушнур фельдшер-акушер пунктышто 9 гыч 14 шагат марте диспансеризаций ден профосмотрым эртарат.
27 октябрьыште Параньга районысо рӱдӧ больнице гыч Ернур фельшер-акушер пунктыш мийыше терапевт, хирург, гинеколог, невролог да офтальмолог 10 гыч 15 шагат йотке пашам ыштат.
28 октябрьыште Оршанке районысо рӱдӧ больницын терапевтше ден неврологшо Тошто Крешын фельдшер-акушер пунктышто 8 гыч 14 шагат марте приниматлат.
29 октябрьыште 8 гыч 14 шагат марте Йошкар-Оласе 1-ше да 4-ше №-ан поликлиникылаште специалист-влак диспансеризаций ден профосмотрым эртарат.
Медицине организацийыш тарваныше пациент-влаклан пелен паспортым, медицине страхований полисым да СНИЛС-ым налман.
М.ИВАНОВА