Ончер
Михаил Скобелев
Радынаже-влак шӧртньӧ тӱсан улыт
Йошкар-Оласе Калыкле-прикладной сымыктыш тоштерыште Вера Шулятьеван «Шӧртньӧ олым пырче» экспресс-выставкыже почылтын.
Вера Павловна олым пырче гыч ыштыме радына-влакым 30 ий ончыч Зеленодольск олаште ужын. Тылеч вара тудат тыгай ойыртемалтше пашам ямдылаш кумылаҥын.
Кидмастар тиде сомыллан моло мастар-шамычымат шӱмаҥден. Тунемшыже-влак коклаште Римма Майковам, Людмила Полушинам, Лариса Красильниковам палемдаш лиеш. Нунынат пашашт тиде выставкыште ончыкталтеш.
Олым пырче гыч кузе тыгай моторлыкым шочыкташ лиеш манын шоналтет. Материалже тӱрлӧ лиеш. Тушто утларакшым уржан, шӱльын, ошшыдаҥын вургыжым кучылтыт. А эрвел кундемысе мастар-влак рисын вургыж дене пайдаланат.
– Олым вургым коштымо годым шӧртнялге тӱсшым арален коден моштыман. Кидмастар-шамыч ты материалым пашаштышт кучылташ йӧратат, вет тудо кече тӱсан. Тыгай радына-влак чоным ырыктат.
Эшежым олымым кӱлеш семын ямдылыман. Эн ончыч вургым кутышеш пелыгыч шелман, совет жапысе неле утюг дене шымартыман. Кызытсе технике тиде пашалан келшен огеш тол. Сӱрет моторрак лийже манын, олым пырчым тӱрлӧ тӱс дене чиялташ лиеш. Радына шочшо манын, кыртмен тыршыман, – каласкала Вера Шулятьева.
Кидмастарын кажне радынажын шке историйже уло. Теве иктыште Российын гербше коеш. Тудым Санкт-Петербург оласе Ботанический садыште эртаралтше выставкылан лӱмын ямдылен. Элнан йӱдвел рӱдолаштыже эртыше ончерыш кугу элнан чыла луклаж гыч мастар-влак ий гыч ийыш шукынрак чумыргат. Вера Павловнан пашажымат тушто ужаш лиеш.
Михаил Скобелевын фотожо.