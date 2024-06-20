МЕДИЦИНЕ

Рӱдолашке – вертолёт дене

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 3 гана онченыт

Тений тазалык шотышто кугу азапыш логалше 28 пациентым санавиацийын вертолётшо дене федеральный рӱдерлашке да Йошкар-Оласе медицине организацийлашке кондыштарыме.

Тиде паша «Здравоохранений» национальный проектын «Икымше медико-санитарный полышым пуымо системым вияҥдымаш» регионысо проектым илышыш пуртымо кышкарыште шукталтеш.

Республикнан рӱдолашкыже юж транспорт дене кондымо 28 пациент кокла гыч визытше йоча, ты шотыштак идалыкаш марте аза, лийын.

Таче кечылан Йоча республиканский клинический больнице гыч Нижний Новгородысо Травматологий да ортопедий институтыш наҥгайыме 16 ияш рвезе ден Рязань ола гыч Республиканский клинический больницыш кондымо пӧръеҥ эн нелылан шотлалтыт – коктынат аварийыш логалмылан кӧра чот сусыргеныт. Нунылан кужу корным уто-сите деч посна эрташ вертолёт гына полшен кертын.

Пациент-шамычын тӱҥ ужашышт дене вӱргорно катастрофо – инфаркт да инсульт – лийын, да нуным Йошкар-Оласе клинический городской больницын Регионысо вӱргорно рӱдерышкыже кондымо, сусыргышо-влакым – Республиканский клинический больницыш.

Ойпидыш почеш, тений санавиацийын вертолётшо дене 51 гана пайдаланаш палемдыме.

М.ИВАНОВА

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо

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