Рӱдолалан – 442 ий

Йошкар-Ола Олан кечыжлан ямдылалташ тӱҥалын.
Тений тудлан 442 ий темеш. Тидын шотыштак администрацийыште пашаче совещаний эртен. Пайрем мероприятий-влак 7-9 августышто эртат да Российысе калык-влакын идалыкшылан пӧлеклалтыт.
35 площадке пашам ышташ тӱҥалеш, Семеновко селам, Тарханово ден Марий парклам, Эҥер серым да Никонов лӱмеш площадым авалташ палемдыме. Кумшо гана пу гыч пӱчкедыше мастар-влакын «Марий калыкын легендыже-влак» фестиваль эртышаш.
Совещанийыште тӱшка калыклан эртарыме мероприятий-влак годым кугу тӱткышым лӱдыкшыдымылыклан ойыраш палемдыме. Вес совещанийлан Олан кечыжым эртарыме планым ямдылен шуктышаш улыт. Кызыт еҥ-влак деч темлымаш-влакым чумырат. «Пайрем еҥ-влак нерген да еҥ-влаклан лийшаш», – палемдат мэрийыште.
Снимкыште: совещаний годым.
Фотом ола администрацийын воткылже гыч налме.