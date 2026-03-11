УВЕР ЙОГЫН

Рӱдолалан – 442 ий

Светлана Носова Комментарий Материалым 42 гана онченыт

Йошкар-Ола Олан кечыжлан ямдылалташ тӱҥалын.

Тений тудлан 442 ий темеш. Тидын шотыштак администрацийыште пашаче совещаний эртен. Пайрем мероприятий-влак 7-9 августышто эртат да  Российысе калык-влакын идалыкшылан пӧлеклалтыт.

35 площадке пашам ышташ тӱҥалеш, Семеновко селам, Тарханово ден  Марий парклам, Эҥер серым да Никонов лӱмеш площадым авалташ палемдыме. Кумшо гана пу гыч пӱчкедыше мастар-влакын «Марий калыкын легендыже-влак» фестиваль эртышаш.

Совещанийыште тӱшка калыклан эртарыме мероприятий-влак годым кугу тӱткышым лӱдыкшыдымылыклан ойыраш палемдыме. Вес совещанийлан Олан кечыжым эртарыме планым ямдылен шуктышаш улыт. Кызыт еҥ-влак деч темлымаш-влакым чумырат. «Пайрем еҥ-влак нерген да еҥ-влаклан лийшаш», – палемдат мэрийыште.

Снимкыште: совещаний годым.

Фотом ола администрацийын воткылже гыч налме.

 

