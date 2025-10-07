Тулык да ача-ава деч посна кодшо йоча-влаклан Волжск оласе рӱдерлан – 65 ий.
Ты лӱмгече дене воспитанник-влакым да пашаче ешым Марий Элын паша да социальный аралымаш министрже Елена Таникова саламлаш миен. Тудо регионын калыкым социальный могырым аралыме системыштыже рӱдерын кӱлешлыкшым палемден да тӧнежыште тыршыше-влаклан тауштен. «Те кугу пашам ыштеда: сай еҥ-влакым ончен куштеда да нуным обществыште илаш туныктеда. Шинчымашым веле огыл пуэда, кажныжлан эн лишыл айдеме улыда. Лач тендан шӱм-чон шокшыда, йӧратымашда йоча-шамычлан нелылыкым сеҥаш, шке вийлан ӱшанаш, ӱшанле йолташ-влакым муаш да ешым чумыраш полшат», – каласен министр.
Пайремым воспитанник ден артитст-влак сылне концертышт дене сӧрастареныт. Ты кечын уна-влаклан рӱдерын усталык мастерскойлаштыже моштымашым ончыкташ йӧн лийын.
Фотом Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын сайтше гыч налме