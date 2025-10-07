СОЦИАЛ ИЛЫШ УВЕР ЙОГЫН

Рӱдерлан – 65 ий

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 14 гана онченыт

 

Тулык да ача-ава деч посна кодшо йоча-влаклан Волжск оласе рӱдерлан – 65 ий.

Ты лӱмгече дене воспитанник-влакым да пашаче ешым Марий Элын паша да социальный аралымаш министрже Елена Таникова саламлаш миен. Тудо регионын калыкым социальный могырым аралыме системыштыже рӱдерын кӱлешлыкшым палемден да тӧнежыште тыршыше-влаклан тауштен. «Те кугу пашам ыштеда: сай еҥ-влакым ончен куштеда да нуным обществыште илаш туныктеда. Шинчымашым веле огыл пуэда, кажныжлан эн лишыл айдеме улыда. Лач тендан шӱм-чон шокшыда, йӧратымашда йоча-шамычлан нелылыкым сеҥаш, шке вийлан ӱшанаш, ӱшанле йолташ-влакым муаш да ешым чумыраш полшат», – каласен министр.

Пайремым воспитанник ден артитст-влак сылне концертышт дене сӧрастареныт. Ты кечын уна-влаклан рӱдерын усталык мастерскойлаштыже моштымашым ончыкташ йӧн лийын.

Фотом Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын сайтше гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Эсогыл операцийым ышташ лиеш

#Врач-влакланТау акций кышкарыште «Единый Россий» партий 74 тӱжем утла еҥым обслуживатлыше Шернур районысо рӱдӧ больницылан у реанимобильым налын пуэн. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Кажныж верч тургыжланена

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, 12 апрель эрдене Йошкар-Оласе больницын инфекционный отделенийыштыже 80 еҥ эмлалтын. Ты чот лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
СОЦИАЛ ИЛЫШ

Кундемна турист-влакым сымыстара

Кугыжаныш Думын депутатше-влак Российысе олалаште турист отрасльым вияҥдыме йодышым каҥашеныт. Марий Эл деч депутат Виктор Кидяев сай пример шотеш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий