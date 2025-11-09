Пырля каҥашеныт

Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин ден «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Александр Смирнов Юл кундем федерал округысо Законодатель-влакын советыштын шушаш тылзын Казаньыште эртараш палемдыме 78-ше заседанийжылан ямдылалтме йодыш-шамычым онченыт.
Парламентым вуйлатыше Александр Смирновым советын пашаштыже участвоватлыме опытшо, идалык жапыште ончымо тӱҥ йодыш ден эртыше заседанийлаште лукмо пунчал-шамыч дене палдарен.
Наставник ден стажёр тӱҥ тӱткышым шушаш заседанийын паша радамжылан ойыреныт. Поснак ПФО-н субъектлаштыже верысе шкевиктем реформо аланыште правам кучылтмо практикым ончымо годым тарватышаш йодыш-шамычым лончыленыт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.