КУЧЕМЫШТЕ

Пырля каҥашеныт

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 25 гана онченыт

Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин ден «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Александр Смирнов Юл кундем федерал округысо Законодатель-влакын советыштын шушаш тылзын Казаньыште эртараш палемдыме 78-ше заседанийжылан ямдылалтме йодыш-шамычым онченыт.

Парламентым вуйлатыше Александр Смирновым советын пашаштыже участвоватлыме опытшо, идалык жапыште ончымо тӱҥ йодыш ден эртыше заседанийлаште лукмо пунчал-шамыч дене палдарен.

Наставник ден стажёр тӱҥ тӱткышым шушаш заседанийын паша радамжылан ойыреныт. Поснак ПФО-н субъектлаштыже верысе шкевиктем реформо аланыште правам кучылтмо практикым ончымо годым тарватышаш йодыш-шамычым лончыленыт.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ

«Ӱшанет – чыла шукталтеш»

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев шушаш У ий дене Семёновко школ-интернатын тунемшыже-влакым саламлен. Тудын кӱштымашыже почеш, тений ты тунемме лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЧЕМЫШТЕ

У ийыште – у семын

У 2021 ий марте кум кече гына кодеш. Могай тудо лиеш – шукыжо, мутат уке, коронавирусын пандемийже дене кылдалтын, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЧЕМЫШТЕ

«Чыланат умылышаш улына: лыпланаш эше эр»

Марий Элыште у коронавирус инфекцийын шарлымыж ваштареш кучедалме мере-влакым луштарыме. Республикыштына эпидемиологический сӱретын саемын толмыжлан кӧра общественный питаний организаций-влакын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий