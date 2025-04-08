Профессионал-влак таҥасат

1-30 апрельыште «Профессионалитет» Россий кӱкшытан чемпионатын регион-влак кокласе йыжыҥже эрта.
Таҥасымаш-влак элнан 29 регионыштыжо лийыт. Тений тушто 4800 наре студент ден школышто тунемше 1400 ӱдыр-рвезе чумыр налмаште кумшӱдӧ компетенций дене моштымашым ончыктат.
Марий Элын сборный командыжлан чемпионатым иктешлыше тиде йыжыҥ Оренбургышто тӱҥалын. Тушто Марий радиомеханический техникумышто тунемше Анна Андреева «Документ дене паша да архивоведений» компетенций дене таҥаса, а тудын пеленже – эксперт-наставник Валентина Токарева.
13-17 апрельыште республикнан сборныйжо «Чодырам йӧрыктышӧ» компетенций дене мастарлыкшым терга.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Элыште «Профессионалитет» соцкылысе лаштык гыч налме