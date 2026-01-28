Пошкудо пошкудылан эҥерта

Марий Эл Кугыжаныш Погыныш Чуваш Республик гыч Кугыжаныш Советын делегацийже толын.
Вашлиймаш парламент-влак кокласе паша кыл кышкарыште эртен. Чуваш делегацийым Кугыжаныш Совет председательын алмаштышыже, социальный политике да национальный йодыш шотышто комитетын председательже Ольга Петрова вуйлатен.
Уна-шамыч Кугыжаныш Погынын 1938 ийыште тӱҥалтышым налше историйже, кызытсе составын тӱҥ паша йогынжо дене палыме лийыныт, законодательный органын паша верже ден Конгресс полатын залжым онченыт.
Чуваш делегацийлан поснак «Марий Эл – Российын пеледышыже» кид дене тӱрлымӧ карте келшен. Нунылан тыгак Кӱшыл Каҥаш – Кугыжаныш Погын вуйлатыше-влакын портрет галерейыштым да марий парламентын тӱрлӧ ийласе пашаж дене палдарыше фотоэкспозицийым ончыктеныт.
Вашлиймаште Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева, тӱвыра, национальный политике, туризм да спорт комитетын председательже Эдуард Александров, науко, образований да молодёжный политике шотышто комитетын йыжыҥъеҥже Наталья Пушкина лийыныт.
Коллеге-шамыч законым ямдылен лукмо пашам сайынрак виктарыме, Россий калык-влак ассамблейын регионысо пӧлкаже-шамычын вашкылыштым пеҥгыдемдыме, Юл кундемысе калык-влакын тӱвыра поянлыкышт, йылмышт да йӱлашт дене палдарыме, регион-влак кокласе пашашке самырык-шамычым утларак ушымо йодыш-влаклан кугу тӱткышым ойыреныт да икте-весе кокласе кылым умбакыжат вияҥдаш кутырен келшеныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.