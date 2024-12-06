Лӱдыкшыдымӧ сай качестван корно

Поро йӱла – ончылгоч

Корно отрасльыште поро йӱла негызлалтын – «Лӱдыкшыдымӧ сай качестван корно» нацпроект дене келшышын ынде кумшо ий почела паша ончылгоч ышталтеш. А ончылгоч ышталтмылан оксат ончылгоч ойыралтеш.

Тыгай окса денак ӱмаште 133,72 километр корным олмыктымо.

Корно фонд средствам пужен шеледыме кӱшеш тенийланат 645 миллион теҥгем ешарен пуымо, да тудын дене регионал кӱкшытан 31 километр корным шотыш кондымо. Ты радамыште Советский районысо Михайловка – Никольский почиҥга (5,4 километр), Параньга районысо Кугу Пумарий – Кугу почиҥга – Штрамарий почиҥга (7,3 километр), Советский районысо Кугунур – Зелёный (4 километр), Марий Турек районысо Хлебниково – Крупино (10,8 километр, тушечын 3,1 километрже – тыгыде кӱ дене), У Торъял районысо Элембай марте (3,5 километр) корнылам ончыкташ лиеш.

Тылеч посна шушаш ийлык объектлаште регионал кӱкшытан 30 километр да верысе 3,2 километр корнылам ончылгоч олмыктымо. Икымше тӱшкаште Шернур районысо Шернур – Калий (24,1 километр), Курыкмарий районысо Микрӓк – Макарсир (6 километр), кокымшышто Йошкар-Оласе Шумелёв (520 метр), Садовый (365 метр) да Медведево посёлкысо Медведево (2,3 километр) уремласе корнылам палемден кертына.

Юрий ИСАКОВ

Снимкыште: Медведево посёлкысо Медведево уремыште.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме